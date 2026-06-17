В Украине продолжается приемная кампания после завершения основной части НМТ-2026; в этом году она запомнилась не только результатами тестирования, но и необычной активностью руководителей университетов в социальных сетях. О новой тенденции рассказал народный депутат Украины Роман Грищук: по его словам, в Threads уже можно наблюдать настоящую борьбу между университетами за будущих студентов.

Смотрите также На все 200: львовская выпускница сдала три предмета НМТ на максимальный балл

Ректоры лично пишут выпускникам после НМТ

Грищук обратил внимание, что ректоры отдельных высших учебных заведений активно комментируют посты выпускников, публикующих свои результаты НМТ. "Здесь, в Threads, идет борьба за абитуриентов между ректорами KSE и КАИ. Подозреваю, что если вы опубликуете свои результаты НМТ, то Тимофей или Ксения отреагируют в комментариях", – пишет он, имея в виду ректора Киевской школы экономики Тимофея Брика и и.о. ректора "Киевского авиационного института" Ксению Семенову.

Вот что рассказывает Грищук / Скриншот из Threads

В комментариях пользователи отмечают, что ещё десять-пятнадцать лет назад ситуация была совсем другой. Многие абитуриенты вспоминают, что даже с результатами свыше 190 баллов приходилось вести серьезную борьбу за бюджетные места. Теперь же университеты сами ищут талантливых абитуриентов и предлагают им рассмотреть возможность обучения в своих заведениях.

В то же время многие авторы комментариев положительно оценили такую практику. По их мнению, это свидетельствует об открытости руководства университетов и готовности напрямую общаться с будущими студентами.

Почему университеты так активно борются за студентов

Участники дискуссии связывают новую тенденцию прежде всего с демографической ситуацией и ростом конкуренции между высшими учебными заведениями.

Некоторые пользователи обратили внимание, что часть выпускников выбирает обучение за рубежом. Другие напомнили, что во многих регионах уже фиксируется сокращение числа школьников, из-за чего отдельные школы и даже детские сады сталкиваются с проблемой недобора.

В комментариях также отмечается, что особенно остро конкуренция ощущается на технических специальностях, где университеты заинтересованы в привлечении как можно большего числа мотивированных студентов.

Вместе с тем пользователи называют появление ректоров в соцсетях интересным примером современной коммуникации. Если раньше университеты проводили агитационные туры по школам, то теперь борьба за абитуриента всё чаще происходит прямо в интернете.

Реакция сети: от восторга до беспокойства

Мнения пользователей по поводу такого явления разделились. Одни называют его "классной возможностью для абитуриентов" и признаком того, что у молодежи сегодня гораздо более широкий выбор.

Другие же видят в этом сигнал о нехватке студентов и серьезных демографических вызовах для системы высшего образования. Некоторые даже отмечают, что еще несколько лет назад подобную картину трудно было представить, ведь конкуренция за бюджетные места была значительно выше.

Несмотря на разные оценки, большинство участников дискуссии сходятся во мнении: вступительная кампания 2026 года уже стала одной из самых интересных за последние годы, а социальные сети всё больше влияют на выбор будущего места обучения.