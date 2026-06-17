В Україні триває вступна кампанія після завершення основної частини НМТ-2026, цьогоріч вона запам'яталася не лише результатами тестування, а й незвичною активністю керівників університетів у соціальних мережах. Про нову тенденцію розповів народний депутат України Роман Грищук, за його словами, у Threads вже можна спостерігати справжню боротьбу між університетами за майбутніх студентів.

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Ректори особисто пишуть випускникам після НМТ

Грищук звернув увагу, що ректори окремих закладів вищої освіти активно коментують дописи випускників, які публікують свої результати НМТ. "Тут в Threads битва за вступника серед ректорів KSE і КАІ. Підозрюю, якщо ви опублікуєте свої результати НМТ, то Тимофій чи Ксенія прийдуть в коментарі", – пише він, маючи на увазі ректора університету Київська школа економіки Тимофія Бріка та в.о. ректора "Київського авіаційного інституту" Ксенію Семенову.

Ось що розповідає Грищук / Скриншот з Threads

У коментарях користувачі зазначають, що ще десять-п'ятнадцять років тому ситуація була зовсім іншою. Чимало вступників пригадують, що навіть із результатами понад 190 балів доводилося вести серйозну боротьбу за бюджетні місця. Тепер же університети самі шукають талановитих абітурієнтів і пропонують їм розглянути навчання у своїх закладах.

Водночас багато дописувачів позитивно сприйняли таку практику. На їхню думку, це свідчить про відкритість керівництва університетів та готовність безпосередньо спілкуватися з майбутніми студентами.

Чому університети так активно борються за студентів

Учасники дискусії пов'язують нову тенденцію насамперед із демографічною ситуацією та зростанням конкуренції між закладами вищої освіти.

Деякі користувачі звернули увагу, що частина випускників обирає навчання за кордоном. Інші нагадали, що в багатьох регіонах уже фіксують скорочення кількості школярів, через що окремі школи та навіть дитячі садки стикаються з проблемою недобору.

У коментарях також зазначають, що особливо гостро конкуренція відчувається на технічних спеціальностях, де університети зацікавлені залучити якомога більше мотивованих студентів.

Разом із тим користувачі називають появу ректорів у соцмережах цікавим прикладом сучасної комунікації. Якщо раніше університети проводили агітаційні тури школами, то тепер боротьба за абітурієнта дедалі частіше відбувається просто в інтернеті.

Реакція мережі: від захоплення до занепокоєння

Думки користувачів щодо такого явища розділилися. Одні називають його "офігенною можливістю для вступників" і ознакою того, що молодь сьогодні має значно ширший вибір.

Інші ж бачать у цьому сигнал про нестачу студентів та серйозні демографічні виклики для системи вищої освіти. Дехто навіть зазначає, що ще кілька років тому подібну картину важко було уявити, адже конкуренція за бюджетні місця була значно вищою.

Попри різні оцінки, більшість учасників дискусії погоджуються: вступна кампанія 2026 року вже стала однією з найцікавіших за останні роки, а соціальні мережі дедалі більше впливають на вибір майбутнього місця навчання.