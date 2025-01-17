Ряд важных решений был принят в 2024 году. Однако, не все удалось и часть проблем мы переносим и в следующий год. Важнейшие из них очертит 24 Канал, опираясь на исследование "Украинской правды".

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"Школа офлайн": что требует урегулирования

Минобразования в 2024 году анонсировало стремление сократить количество учеников, которые учатся онлайн, – с 600 тысяч до 300. Эта инициатива сопровождается построением укрытий, подземных школ, закупкой автобусов, дополнительных гаджетов. Однако, есть моменты, которые надо уладить.

Ключевой момент "Школы офлайн" – родители-переселенцы должны перевести детей в школы по месту фактического проживания. Но родители имеют право самостоятельно выбирать заведение и формат обучения ребенка, а добровольно-принудительное требование о переводе в школы по месту пребывания на очное обучение – не совсем законно. А если нужно внедрить подобные изменения, то только – вносить соответствующие изменения в закон, а не ограничиться приказом МОН.

Эта инициатива вводится с 1 сентября 2025 года. Мы понимаем, что прохождение законопроекта в Верховной Раде довольно длительный процесс, но есть время для того, чтобы это разногласие уладить,

– считает Надежда Лещик.

Другой вопрос – организация обучения детей, которые остаются за рубежом, но хотят и планируют вернуться в Украину. "Школа офлайн" предусматривает с 1 сентября 2025 года только украиноведческий компонент – украинский язык, литературу, историю Украины и тому подобное. Полный цикл предметов по украинской программе не будет доступен, что вызывает возмущение у родителей. И это может привести к потере связи с Украиной.

Третья проблема внедрение политики "Школа офлайн" – неопределенность судьбы учителей, в частности с прифронта. Они могут потерять работу при изменении сети школ (ведь детей, которые будут учиться в Украине очно, в любом случае уже будет меньше, чем до полномасштабного вторжения).

Предложенное решение МОН – кадровый резерв учителей. В 2023 году Кабмин утвердил постановление о формировании кадрового резерва, однако не было инструментов для его внедрения. Но планируют его запустить для работы на деоккупированных территориях.

Еще в сентябре заместитель министра образования и науки Андрей Сташкив очертил основные принципы работы кадрового резерва, впрочем подробности, которые действительно интересуют учителей до сих пор не известны.

Доподлинно неизвестно, как именно будет работать кадровый резерв педагогов, сколько времени в нем можно будет находиться и как будут рассчитывать выплаты учителям, которые останутся без нагрузки. Кроме того, педагоги-мужчины вообще могут кардинально изменить вид деятельности, ведь потеряют право на отсрочку от мобилизации.

Исследования демонстрируют, что 40% учителей в Украине настроены уйти из профессии до 2030 года.

Перегрузка учителей

Кроме уроков, у учителей есть еще такая деятельность, как подготовка к конкурсам и олимпиадам учеников. Распоряжения, которые "спускают" из высоких кабинетов директорам школ, а те – учителям, часто не учитывают нагрузки педагога.

Образовательный омбудсмен Надежда Лещик считает это пережитком советского времени и нарушением академической свободы учителя и намерена побороться с подобной практикой.

Я иногда захожу на сайты школ, и удивляюсь: у нас не школы, а какие-то культурные организации. Когда эти педагоги еще успевают учить детей? Я бы хотела изменить эту ситуацию, потому что не должно быть принуждения к этим мероприятиям,

– отметила в интервью УП Надежда Лещик.

Низкие зарплаты учителей

Сами педагоги также заявляют, что перегружены. Но уровень заработной платы остается невысоким. Даже дополнительная тысяча доплаты ситуацию не изменит.

Низкая оплата труда подрывает престижность профессии, снижает мотивацию и желание как опытных, так и молодых педагогов, которые только проходят университетские практики, оставаться в школах. Это заставляет педагогов искать дополнительную работу или репетиторство.

Министр образования и науки Оксен Лисовой отмечал, что повышение возможно, когда бюджет получит для начала хотя бы свободных 50 – 60 миллиардов дополнительных средств.

Мы понимаем, что означает достойный уровень зарплаты, в том числе и чтобы побудить учителя к саморазвитию и профессиональному росту. Но на сегодня имеем критическую ситуацию в бюджете, она слишком сложная,

– говорил министр.

4. Языковой вопрос

Это до сих пор болезненная тема на третьем году полномасштабной войны. Русский язык в школах еще звучит, хотя, преимущественно, и на переменах.

Учителя руководствуются законом о государственном языке в образовательном процессе, а это – и уроки, и перерывы, и экскурсии, и практика, но этого нельзя сказать о детях. И тем более за пределами школы – менее 40% учеников общаются исключительно на украинском языке вне школы. Около 20% – на украинском и русском поровну. Среди причин пользования русским, которые назвали сами дети, – привычка (33%) и язык общения в семье (20%).

Важность не только образовательного процесса на государственном, но и полного перехода на украинский язык в семьях в интервью подчеркивал и языковой омбудсмен Тарас Креминь.

Если мы не хотим, чтобы эта война досталась нашим детям, мы должны разговаривать со своими дочерьми и сыновьями на украинском языке

– подчеркивал Креминь.

Высшее образование. Вопрос академической недобропорядочности

Высшее образование тоже претерпевает трансформацию. МОН оптимизирует сеть университетов по стране – их должно остаться не более 100; ввело государственные гранты для студентов; запустили экспериментальный проект о наблюдательных советах в некоторых университетах и тому подобное.

Однако, в секторе высшего образования также есть своя "вечная" проблема, которая до сих пор остается нерешенной – академическая недобропорядочность.

Правительство утвердило механизм добровольного отказа от ученой степени еще в мае 2023 года, и до сих пор этой возможностью воспользовались только три человека на всю страну – министр образования и науки Оксен Лисовой и председатель Комитета ВР по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак. Еще один человек, по данным "Интерфакс-Украина", отказался от степени в 2024 году. А есть ряд лиц, чьи работы признаны плагиатом, однако они не спешат отказываться от ученой степени. Механизм добровольного отказа не работает.

Пользуются ли этим люди? Здесь вопрос. Я думаю, когда мы выведем принципы культуры академической добропорядочности на должный уровень, многие используют эту возможность,

– заявил министр Оксен Лисовой.

Важным шагом в борьбе с академнедоброчесностью стало принятие ВР законопроекта "Об академической добропорядочности". В нем предусмотрено усиление ответственности – привлечения к академической и / или дисциплинарной ответственности.

Однако, до сих пор не определено, как лица, которые были лишены или добровольно отказались от звания, должны компенсировать госбюджету расходы на многолетние доплаты за научную степень.

Здесь есть вопрос и культуры общества – огласка, плагиаторы должны нести репутационные и экономические потери, к ним не должно быть поблажек и не следует давать шанс на "перевоспитание".

Это далеко не все проблемы образования, но эти требуют неотложных действенных решений.