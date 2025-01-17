Низка важливих рішень була прийнята у 2024 році. Однак, не все вдалося і частину проблем ми переносимо й у наступний рік. Найважливіші з них окреслить 24 Канал, опираючись на дослідження "Української правди".
Дивіться також На Сумщині збудували першу в області підземну школу: який вигляд вона має
Що потребує вирішення в українській освіті
Низка нерозв'язаних питань стосується середньої освіти
- "Школа офлайн": що потребує врегулювання
Міносвіти у 2024 році анонсувало прагнення скоротити кількість учнів, які навчаються онлайн, – з 600 тисяч до 300. Ця ініціатива супроводжується побудовою укриттів, підземних шкіл, закупівлею автобусів, додаткових гаджетів. Однак, є моменти, які треба владнати.
Ключовий момент "Школи офлайн" – батьки-переселенці мають перевести дітей до шкіл за місцем фактичного проживання. Але батьки мають право самостійно обирати заклад і формат навчання дитини, а добровільно-примусова вимога про переведення до шкіл за місцем перебування на очне навчання – не зовсім законна. А якщо потрібно впровадити подібні зміни, то лише – вносити відповідні зміни в закон, а не обмежитись наказом МОН.
Ця ініціатива запроваджується з 1 вересня 2025 року. Ми розуміємо, що проходження законопроєкту у Верховній Раді доволі довготривалий процес, але є час для того, щоб цю розбіжність владнати,
– вважає Надія Лещик.
Інше питання – організація навчання дітей, які залишаються за кордоном, але зрештою хочуть і планують повернутися в Україну. "Школа офлайн" передбачає з 1 вересня 2025 року лише українознавчий компонент – українську мову, літературу, історію України тощо. Повний цикл предметів за українською програмою не буде доступний, що викликає обурення у батьків. І це може призвести до втрати зв'язку з Україною.
Третя проблема впровадження політики "Школа офлайн" – невизначеність долі вчителів, зокрема з прифронту, які можуть втратити роботу під час зміни мережі шкіл (адже дітей, які навчатимуться в Україні очно, у будь-якому випадку вже буде менше, ніж до повномасштабного вторгнення).
Запропоноване рішення МОН – кадровий резерв учителів. У 2023 році Кабмін затвердив постанову про формування кадрового резерву, проте не було інструментів для його впровадження. Але планують його запустити для роботи на деокупованих територіях.
Ще у вересні заступник міністра освіти і науки Андрій Сташків окреслив основні принципи роботи кадрового резерву, утім подробиці, які дійсно цікавлять вчителів і досі не відомі.
Достеменно невідомо, як саме працюватиме кадровий резерв освітян, скільки часу у ньому можна буде перебувати і як розраховуватимуть виплати вчителям, які залишаться без навантаження. Крім того, педагоги-чоловіки взагалі можуть кардинально змінити вид діяльності, адже втратять право на відстрочку від мобілізації.
Дослідження демонструють, що 40% вчителів в Україні налаштовані піти з професії до 2030 року.
- Перевантаження вчителів
Окрім уроків, у вчителів є ще така діяльність, як підготовка до конкурсів та олімпіад учнів. Розпорядження, які "спускають" з високих кабінетів директорам шкіл, а ті – вчителям, часто не враховують навантаження педагога.
Освітня омбудсменка Надія Лещик вважає це пережитком радянського часу та порушенням академічної свободи вчителя та має намір поборотися з подібною практикою.
Я інколи заходжу на сайти шкіл, і дивуюся: у нас не школи, а якісь культурні організації. Коли ці педагоги ще встигають вчити дітей? Я б хотіла змінити цю ситуацію, тому що не має бути примусу до цих заходів,
– наголосила в інтерв'ю УП Надія Лещик.
- Низькі зарплати учителів
Самі педагоги також заявляють, що перевантажені. Але рівень заробітної плати залишається невисоким. Навіть додаткова тисяча доплати ситуацію не змінить.
Низька оплата праці підриває престижність професії, знижує мотивацію і бажання як досвідчених, так і молодих педагогів, які лише проходять університетські практики, залишатися у школах. Це змушує освітян шукати додаткову роботу чи репетиторство.
Міністр освіти і науки Оксен Лісовий зазначав, що підвищення можливе, коли бюджет отримає для початку хоч би вільних 50 – 60 мільярдів додаткових коштів.
Ми розуміємо, що означає гідний рівень зарплати, у тому числі і щоб спонукати вчителя до саморозвитку та професійного зростання. Але на сьогодні маємо критичну ситуацію в бюджеті, вона надто складна,
– говорив міністр.
4. Мовне питання
Це і досі болюча тема на третьому році повномасштабної війни. Російська мова у школах ще лунає, хоч, переважно, і на перервах.
Вчителі керуються законом про державну мову в освітньому процесі, а це – і уроки, і перерви, і екскурсії, і практика, але цього не можна сказати про дітей. І тим паче за межами школи – менше ніж 40% учнів спілкуються виключно українською мовою поза школою. Близько 20% – українською і російською порівну. Серед причин послуговування російською, які назвали самі діти, – звичка (33%) та мова спілкування у сім’ї (20%).
На важливості не лише освітнього процесу державною, але й цілковитого переходу на українську мову у сім’ях в інтерв’ю наголошував і мовний омбудсмен Тарас Кремінь.
Якщо ми не хочемо, щоб ця війна дісталася нашим дітям, ми повинні розмовляти зі своїми дочками і синами українською мовою
– наголошував Кремінь.
- Вища освіта. Питання академічної недоброчесності
Вища освіта теж зазнає трансформації. МОН оптимізовує мережу університетів по країні – їх має залишитися не більше 100; запровадило державні гранти для студентів; запустили експериментальний проєкт про наглядові ради в деяких університетах тощо.
Однак, у секторі вищої освіти також є своя "вічна" проблема, яка досі залишається невирішеною – академічна недоброчесність.
Уряд затвердив механізм добровільної відмови від наукового ступеня ще у травні 2023 року, і до сьогодні цією можливістю скористалися лише три людини на всю країну – міністр освіти і науки Оксен Лісовий та голова Комітету ВР з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак. Ще одна людина, за даними "Інтерфакс-Україна", відмовилася від ступеня у 2024 році. А є низка осіб, чиї роботи визнані плагіатом, однак вони не поспішають відмовлятися від наукового ступеня. Механізм добровільної відмови не працює.
Користуються цим люди? Тут питання. Я думаю, коли ми виведемо принципи культури академічної доброчесності на належний рівень, багато хто використає цю можливість,
– заявив міністр Оксен Лісовий.
Важливим кроком у боротьбі з академнедоброчесністю стало ухвалення ВР законопроєкту "Про академічну доброчесність". У ньому передбачено посилення відповідальності – притягнення до академічної та / або дисциплінарної відповідальностей.
Однак, досі не визначено, як особи, які були позбавлені або добровільно відмовилися від звання, мають компенсувати держбюджету витрати на багаторічні доплати за науковий ступінь.
Тут є питання і культури суспільства – розголос, плагіатори мають нести репутаційні та економічні втрати й до них не мають толерувати та давати шанс на "перевиховання".
Це далеко не усі проблеми освіти, але ці вимагають нагальних дієвих рішень.