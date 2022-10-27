Правительство Венгрии отреагировало на этот скандал. Власти страны-соседки пообещали исправить ситуацию с провокационным содержанием учебника.

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Скандальный венгерский учебник претерпевает изменения

Госсекретариат образования Венгрии уже поручил страницу с вызвавшей волну возмущения информацией изъять из онлайн-учебника, информирует HVG.



страница в венгерском учебнике про Украину на российский лад

Как отметила глава Украинской ассоциации "Единство" Виктория Петровская, госсекретариат еще не обращался к ним с проектом новой редакции текста. До этой части учебника восьмиклассники должны дойти в феврале – марте, отметила она.

Кстати, скандальную редакцию учебника утвердили еще в 2018 году. То есть уже после начала российской агрессии 2014 года, но еще до вторжения 24 февраля 2022 года.

Что известно о скандале с учебником

В начале сентября журналисты Telex обратили внимание на фото и часть текста из официального венгерского учебника по географии.

Книга разработана государственным центром OFI и рекомендована для обучения в школе.

Ее обнародовали на венгерском Национальном образовательном портале.

На одной из иллюстраций с подписью "Кому должна принадлежать Украина?" показывают, что Россия, ЕС и США раздирают на куски перевернутый флаг Украины. При этом российский медведь выглядит уверенным в победе.

Кроме того, авторы учебника забыли о крымских горах. При этом отметили, что "Карпаты – единственные горы в Украине, у подножия которых расположены исторические венгерские города: Унгвар (Ужгород), Мункач (Мукачево), Хуст".

Как отреагировала Украина

После волны возмущения украинский МИД потребовал "немедленно исправить недостоверную информацию об Украине" в учебниках через цитируемый текст. Возмущение ситуацией выразил спикер украинского МИД Олег Николенко и посольство Украины в Венгрии.

Также в сентябре временный поверенный Украины призвал решить вопрос.

Украинские общественные организации, действующие в Венгрии, подписали общую петицию правительству. В ней призвали изъять из обращения учебник, "где провокативно и ложно представлена Украина".



письмо украинских организаций

В правительстве, по данным журналистов, заверили Украину, что Венгрия признает территориальную целостность нашей страны, а Россия является агрессором.

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