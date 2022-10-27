Правительство Венгрии отреагировало на этот скандал. Власти страны-соседки пообещали исправить ситуацию с провокационным содержанием учебника.
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Скандальный венгерский учебник претерпевает изменения
Госсекретариат образования Венгрии уже поручил страницу с вызвавшей волну возмущения информацией изъять из онлайн-учебника, информирует HVG.
страница в венгерском учебнике про Украину на российский лад
Как отметила глава Украинской ассоциации "Единство" Виктория Петровская, госсекретариат еще не обращался к ним с проектом новой редакции текста. До этой части учебника восьмиклассники должны дойти в феврале – марте, отметила она.
Кстати, скандальную редакцию учебника утвердили еще в 2018 году. То есть уже после начала российской агрессии 2014 года, но еще до вторжения 24 февраля 2022 года.
Что известно о скандале с учебником
- В начале сентября журналисты Telex обратили внимание на фото и часть текста из официального венгерского учебника по географии.
- Книга разработана государственным центром OFI и рекомендована для обучения в школе.
- Ее обнародовали на венгерском Национальном образовательном портале.
- На одной из иллюстраций с подписью "Кому должна принадлежать Украина?" показывают, что Россия, ЕС и США раздирают на куски перевернутый флаг Украины. При этом российский медведь выглядит уверенным в победе.
- Кроме того, авторы учебника забыли о крымских горах. При этом отметили, что "Карпаты – единственные горы в Украине, у подножия которых расположены исторические венгерские города: Унгвар (Ужгород), Мункач (Мукачево), Хуст".
Как отреагировала Украина
- После волны возмущения украинский МИД потребовал "немедленно исправить недостоверную информацию об Украине" в учебниках через цитируемый текст. Возмущение ситуацией выразил спикер украинского МИД Олег Николенко и посольство Украины в Венгрии.
- Также в сентябре временный поверенный Украины призвал решить вопрос.
- Украинские общественные организации, действующие в Венгрии, подписали общую петицию правительству. В ней призвали изъять из обращения учебник, "где провокативно и ложно представлена Украина".
письмо украинских организаций
- В правительстве, по данным журналистов, заверили Украину, что Венгрия признает территориальную целостность нашей страны, а Россия является агрессором.
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В Литве учебник "зомбировал" школьников пропагандой России
- Недавно литовцы нашли книгу в школьной программе, написанную на российский лад.
- Министр науки и образования Литвы Юргита Шюгждинене сообщила, что пропагандистской книгой оказался учебник по русскому языку. Он "промывал мозги" литовским детям, прославляя Россию.
- В учебнике детей приглашали в Россию и оккупированный Крым. Из-за пропаганды России его изъяли из школьной программы. Школы получили информацию о том, что этот учебник использовать нельзя.
- Издатели же в течение двух недель должны пересмотреть все учебники, чтобы таких ситуаций больше не возникало.
- Ранее СМИ сообщали, что учебники русского языка "промывают мозги" учащимся 6-12 классов литовских школ. Так, в учебниках приглашали посетить Россию и оккупированный Крым, а страну-агрессора описывали "привлекательным демократическим государством".