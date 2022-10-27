Уряд Угорщини відреагував на цей скандал. Влада країни-сусідки пообіцяла виправити ситуацію з провокативним змістом підручника.

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Скандальний підручник зазнає змін

Держсекретаріат освіти Угорщини уже доручив сторінку з інформацією, яка викликала хвилю обурення, вилучити з онлайн-підручника, інформує HVG.



сторінка в угорському підручнику про Україну на російський лад

Як зазначила голова Української асоціації "Єдність" Вікторія Петровська, держсекретаріат ще не звертався до них із проєктом нової редакції тексту. До цієї частини підручника восьмикласники мали б дійти у лютому – березні, зазначила вона.

До слова, скандальну редакцію підручника затвердили ще у 2018 році. Тобто вже після початку російської агресії 2014, але ще до вторгнення 24 лютого 2022 року.

Що відомо про скандал із підручником

На початку вересня журналісти Telex звернули увагу на фото та частину тексту з офіційного угорського підручника з географії.

Книга розроблена державним центром OFI та рекомендована для навчання у школі.

Її оприлюднили на угорському Національному освітньому порталі.

На одній з ілюстрацій з підписом "Кому має належати Україна?" показують, що Росія, ЄС і США роздирають на шматки перевернутий прапор України. При цьому російський ведмідь виглядає впевненим у перемозі.

Крім того, автори підручника ніби забули про кримські гори. При цьому зазначили, що "Карпати – єдині гори в Україні, біля підніжжя яких розташовані історичні угорські міста: Унгвар (Ужгород), Мункач (Мукачево), Хуст".

Як відреагувала Україна

Після хвилі обурення український МЗС висунув вимогу "негайно виправити недостовірну інформацію про Україну" у підручниках через цитований текст. Обурення ситуацією висловив речник українського МЗС Олег Ніколенко та посольство України в Угорщині.

Також у вересні тимчасовий повірений України закликав вирішити питання.

Українські громадські організації, які діють в Угорщині, підписали спільну петицію до уряду. У ній закликали вилучити з обігу підручник, "де провокативно та неправдиво представлена Україна".



лист українських організацій

В уряді, за даними журналістів, запевнили Україну, що Угорщина визнає територіальну цілісність нашої країни, а Росія є агресором.

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