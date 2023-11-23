Об этом заявил в эфире программы "Модуль знаний" заместитель главы МОН Михаил Винницкий. Так он прокомментировал одну из норм законопроекта о предпосылках модернизации сети ЗВО. Этот вопрос намерены подать на рассмотрение правительства в ближайшее время.

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МОН реорганизует часть подразделений вузов

Чиновник уточнил, что реорганизация этой части сети ЗВО будет происходить в пределах двух способов.

Так, территориально обособленные структурные подразделения либо присоединят к вузам, расположенным в том же городе, либо сделают независимыми ЗВО.

Винницкий добавил, что в Европе нет практики существования собственных подчиненных колледжей.

Нет в Европе такой концепции как территориально обособленное структурное подразделение или филиал. Есть филиалы вузов за границей, в других странах. Но чтобы мы говорили о филиалах внутри страны, такого не бывает,

– уточнил чиновник.

Ранее в МОН отмечали, что законопроект о предпосылках модернизации сети ЗВО является одним из требований интеграции Украины в ЕС.

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