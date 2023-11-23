Про це заявив в ефірі програми "Модуль знань" заступник очільника МОН Михайло Винницький. Так він прокоментував одну з норм законопроєкту про передумови модернізації мережі ЗВО. Це питання мають намір подати на розгляд уряду найближчим часом.

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МОН реорганізує частину підрозділів вишів

Посадовець уточнив, що реорганізація цієї частини мережі ЗВО відбуватиметься у межах двох способів.

Так, територіально відокремлені структурні підрозділи або приєднають до вишів, які розташовані у тому ж місті, або зроблять незалежними ЗВО.

Винницький додав, що в Європі немає практики існування власних підпорядкованих коледжів.

Немає в Європі такої концепції як територіально відокремлений структурний підрозділ чи філія. Є філії вишів за кордоном, в інших країнах. Але щоб ми говорили про філії всередині країни, такого не буває,

– уточнив посадовець.

Раніше у МОН зазначали, що законопроєкт про передумови модернізації мережі ЗВО є однією з вимог інтеграції України до ЄС.

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