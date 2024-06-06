Для регистрации кабинета нужно войти на страницу системы подачи заявлений в электронной форме в ЕГЭБО. Личные электронные кабинеты абитуриентов будут работать с 1 июля по 31 октября 2024 года.

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Как открыть электронный кабинет

Для открытия электронного кабинета нужно указать адрес электронной почты. В дальнейшем он будет логином для входа. Система автоматически проверит логин на совпадение с другими. Если зафиксирует идентичность логинов – выдаст предупреждение. В таком случае нужно создать новый уникальный логин. На указанный электронный адрес придет письмо для активации доступа к электронному кабинету.

При регистрации электронного кабинета нельзя использовать электронные адреса заблокированных в Украине сервисов, например, mail.ru, yandex.ru.

Для регистрации электронного кабинета нужно также внести данные:

одного из сертификатов ВНО (номер, пин-код и год получения – 2021); или НМТ (номер, пин-код и год получения 2022, 2023, 2024). Год получения надо выбрать из случайного списка. Если абитуриент имеет несколько сертификатов ВНО, для регистрации необходимо использовать только один из них, а другие добавить в личном электронном кабинете абитуриента уже после регистрации;

свидетельства о полном общем среднем образовании (аттестата) – серию, номер.

Регистрация электронного кабинета абитуриента возможна с аттестатом, выданным не ранее 1998 года (фотокомпьютерные ("пластиковые") документы). Если документ выдан до 1998 года, придется подавать заявление в бумажном виде непосредственно в учебном заведении.

Если отсутствует сертификат ВНО или НМТ, необходимо установить признак "Не имею сертификатов НМТ (ВНО)" и зарегистрировать электронный кабинет абитуриента с документом, удостоверяющим личность.

Для того чтобы лучше ознакомиться с порядком создания электронного кабинета, можно посмотреть видеоинструкцию для поступающих. Она поможет сориентироваться в процедуре создания электронного кабинета.

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Какие данные и документы нужно загрузить

После активации электронного кабинета нужно ввести / загрузить следующую информацию о поступающем:

контактный номер телефона (в формате +380): это нужно для оперативной связи учебного заведения с абитуриентом и его родителями, поэтому стоит указать несколько телефонных номеров. Также можно указать контактный телефон в формате другой страны, для этого необходимо снять признак "Украина".

цветную фотографию поступающего (3х4 сантиметры);

фотокопию приложения к свидетельству / аттестата о полном общем среднем образовании.

Файлы надо загружать в формате JPG (JPEG), а максимальный размер такого файла не должен превышать 1 Мб.

При наличии сертификата ВНО других лет необходимо также добавить данные сертификата (номер, PIN-код, год) и добавить этот документ.

Кто может помочь открыть электронный кабинет и загрузить документы

Для помощи абитуриентам при подаче заявлений в электронной форме в приемных комиссиях создают специальные консультационные центры.

Абитуриенты могут обратиться в консультационный центр любого вуза. Там помогут с созданием электронного кабинета, внесением заявлений в электронной форме, загрузкой приложения к документу об образовании, на основе которого происходит поступление, и тому подобное.

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Что будет, если внести неточные данные

После подачи первого заявления внести любые изменения в электронный кабинет уже невозможно. Поэтому лучше проверить, все ли данные загружены в электронный кабинет правильно.

Сколько можно подать заявлений

Абитуриенты могут подать до 5 заявлений на бюджет в любой вуз без ограничения по количеству специальностей, на которые их подают, и до 10 заявлений на контракт.

В каждом заявлении, которое абитуриент подает на бюджет, нужно обязательно установить его приоритетность – от 1 до 5, где 1 – это самая высокая приоритетность, а 5 – соответственно, самая низкая.

Установление приоритетности – важный шаг, ведь изменить ее после подачи заявления невозможно.

В течение какого времени принимают заявления

Прием заявлений и документов от абитуриентов начинается 19 июля (кроме высших военных учебных заведений (высших учебных заведений со специфическими условиями обучения), военных учебных подразделений высших учебных заведений) и заканчивается в 18.00 31 июля 2024 года.