Для реєстрації кабінету треба увійти на сторінку системи подання заяв в електронній формі в ЄДЕБО. Особисті електронні кабінети вступників працюватимуть з 1 липня до 31 жовтня 2024 року.

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Як відкрити електронний кабінет

Для відкриття електронного кабінету треба вказати адресу електронної пошти. Надалі вона буде логіном для входу. Система автоматично перевірить логін на збіг з іншими. Якщо зафіксує ідентичність логінів – видасть попередження. У такому разі треба створити новий унікальний логін. На вказану електронну адресу надійде лист для активації доступу до електронного кабінету.

Під час реєстрації електронного кабінету не можна використовувати електронні адреси заблокованих в Україні сервісів, наприклад, mail.ru, yandex.ru.

Для реєстрації електронного кабінету потрібно також внести дані:

одного із сертифікатів ЗНО (номер, пін-код та рік отримання – 2021); або НМТ (номер, пін-код та рік отримання 2022, 2023, 2024). Рік отримання треба вибрати з випадного списку. Якщо вступник має кілька сертифікатів ЗНО, для реєстрації необхідно використати лише один з них, а інші додати в особистому електронному кабінеті вступника вже після реєстрації;

свідоцтва про повну загальну середню освіту (атестата) – серію, номер.

Реєстрація електронного кабінету вступника можлива з атестатом, виданим не раніше 1998 року (фотокомп'ютерні ("пластикові") документи). Якщо документ виданий до 1998 року, доведеться подавати заяву в паперовому вигляді безпосередньо в закладі освіти.

Якщо відсутній сертифікат ЗНО або НМТ, необхідно встановити ознаку "Не маю сертифікатів НМТ (ЗНО)" та зареєструвати електронний кабінет вступника з документом, що посвідчує особу.

Для того, щоб краще ознайомитися з порядком створення електронного кабінету, можна переглянути відеоінструкцію для вступників. Вона допоможе зорієнтуватися в процедурі створення електронного кабінету.

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Які дані та документи потрібно завантажити

Після активації електронного кабінету потрібно ввести / завантажити таку інформацію про вступника:

контактний номер телефону (у форматі +380): це потрібно для оперативного зв'язку закладу освіти з абітурієнтом і його батьками, тому варто вказати кілька телефонних номерів. Також можна вказати контактний телефон у форматі іншої країни, для цього необхідно зняти ознаку "Україна".

кольорову фотокартку вступника (3х4 сантиметри);

фотокопію додатка до свідоцтва / атестата про повну загальну середню освіту.

Файли треба завантажувати у форматі JPG (JPEG), а максимальний розмір такого файлу не має перевищувати 1 Мб.

У разі наявності сертифіката ЗНО інших років необхідно також додати дані сертифіката (номер, PIN-код, рік) і додати цей документ.

Хто може допомогти відкрити електронний кабінет та завантажити документи

Для допомоги вступникам під час подання заяв в електронній формі у приймальних комісіях створюють спеціальні консультаційні центри.

Абітурієнти можуть звернутися до консультаційного центру будь-якого вишу. Там допоможуть зі створенням електронного кабінету, внесенням заяв в електронній формі, завантаженням додатка до документа про освіту, на основі якого відбувається вступ, тощо.

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Що буде, якщо внести неточні дані

Після подання першої заяви внести будь-які зміни до електронного кабінету вже неможливо. Тому краще перевірити, чи всі дані завантажені в електронний кабінет правильно.

Скільки можна подати заяв

Вступники можуть подати до 5 заяв на бюджет у будь-який виш без обмеження щодо кількості спеціальностей, на які їх подають, та до 10 заяв на контракт.

У кожній заяві, яку абітурієнт подає на бюджет, потрібно обов'язково встановити її пріоритетність – від 1 до 5, де 1 – це найвища пріоритетність, а 5 – відповідно, найнижча.

Установлення пріоритетності – важливий крок, адже змінити її після подання заяви неможливо.

Протягом якого часу приймають заяви

Прийом заяв та документів від вступників розпочинається 19 липня (крім вищих військових навчальних закладів (закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання), військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти) та закінчується о 18.00 31 липня 2024 року.