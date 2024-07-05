Этот рейтинг 2024 года охватывает результаты 235 ЗВО, а также содержит 10 тематических подрейтингов. В них определили лучшие классические университеты, лучшие технические, аграрные, педагогические, медицинские и художественные вузы, а также лучшие частные университеты, лучшие вузы Киева, регионов и областей Украины.

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Какой вуз является лучшим в Украине

Традиционно для составления Консолидированного рейтинга ЗВО использовали известные рейтинги университетов страны: "Топ-200 Украина", "Scopus" и "Бал НМТ на контракт".

Лидер рейтинга 2024 года – Киевский национальный университет имени Шевченко. Он возглавляет перечень лучших вузов страны восьмой год подряд. Этот ЗВО также является лидером в подрейтинге классических университетов Украины.

Второе место рейтинга в этом году занял Львовский национальный университет имени Франко.

Третье место Консолидированного рейтинга 2024 года получил Национальный университет "Львовская политехника". Этот вуз также признали лучшим техническим университетом страны.

На четвертой строчке – Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского".

Пятое место принадлежит Харьковскому национальному университету имени Каразина.

Перечень лучших аграрных вузов в этом году возглавил Национальный университет биоресурсов и природопользования.

Среди педагогических ЗВО лучший – Тернопольский национальный педагогический университет имени Гнатюка.

Лучшим медицинским учреждением высшего образования Украины признали Национальный медицинский университет имени Богомольца.

Лидером среди художественных заведений Украины является Киевский национальный университет культуры и искусств.

Среди частных ЗВО лучшие показатели в этом году продемонстрировала Межрегиональная Академия управления персоналом.

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Какие вузы являются лучшими в регионах

Лучшим учебным заведением Западного региона признали Львовский национальный университет имени Франко, Южного – Одесский национальный университет имени Мечникова, Северного – Сумской государственный университет, Восточного – Харьковский национальный университет имени Каразина, Центрального региона – Днепровский национальный университет имени Гончара.