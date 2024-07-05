Этот рейтинг 2024 года охватывает результаты 235 ЗВО, а также содержит 10 тематических подрейтингов. В них определили лучшие классические университеты, лучшие технические, аграрные, педагогические, медицинские и художественные вузы, а также лучшие частные университеты, лучшие вузы Киева, регионов и областей Украины.
Смотрите также Сколько надо заплатить за обучение в топовых вузах Украины
Какой вуз является лучшим в Украине
Традиционно для составления Консолидированного рейтинга ЗВО использовали известные рейтинги университетов страны: "Топ-200 Украина", "Scopus" и "Бал НМТ на контракт".
Лидер рейтинга 2024 года – Киевский национальный университет имени Шевченко. Он возглавляет перечень лучших вузов страны восьмой год подряд. Этот ЗВО также является лидером в подрейтинге классических университетов Украины.
Второе место рейтинга в этом году занял Львовский национальный университет имени Франко.
Третье место Консолидированного рейтинга 2024 года получил Национальный университет "Львовская политехника". Этот вуз также признали лучшим техническим университетом страны.
На четвертой строчке – Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского".
Пятое место принадлежит Харьковскому национальному университету имени Каразина.
Перечень лучших аграрных вузов в этом году возглавил Национальный университет биоресурсов и природопользования.
Среди педагогических ЗВО лучший – Тернопольский национальный педагогический университет имени Гнатюка.
Лучшим медицинским учреждением высшего образования Украины признали Национальный медицинский университет имени Богомольца.
Лидером среди художественных заведений Украины является Киевский национальный университет культуры и искусств.
Среди частных ЗВО лучшие показатели в этом году продемонстрировала Межрегиональная Академия управления персоналом.
Смотрите также Что будет с образованием студентов, если вузы, в которые они поступят, реорганизуют
Какие вузы являются лучшими в регионах
Лучшим учебным заведением Западного региона признали Львовский национальный университет имени Франко, Южного – Одесский национальный университет имени Мечникова, Северного – Сумской государственный университет, Восточного – Харьковский национальный университет имени Каразина, Центрального региона – Днепровский национальный университет имени Гончара.