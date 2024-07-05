Цей рейтинг 2024 року охоплює результати 235 ЗВО, а також містить 10 тематичних підрейтингів. У них визначили найкращі класичні університети, найкращі технічні, аграрні, педагогічні, медичні та мистецькі виші, а також найкращі приватні університети, найкращі виші Києва, регіонів і областей України.

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Який виш є найкращим в Україні

Традиційно для укладання Консолідованого рейтингу ЗВО використали відомі рейтинги університетів країни: "Топ-200 Україна", "Scopus" та "Бал НМТ на контракт".

Лідер рейтингу 2024 року – Київський національний університет імені Шевченка. Він очолює перелік найкращих вишів країни восьмий рік поспіль. Цей ЗВО також є лідером у підрейтингу класичних університетів України.

Друге місце рейтингу цьогоріч посів Львівський національний університет імені Франка.

Третє місце Консолідованого рейтингу 2024 року здобув Національний університет "Львівська політехніка". Цей виш також визнали найкращим технічним університетом країни.

На четвертій сходинці – Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського".

П'яте місце належить Харківському національному університету імені Каразіна.

Перелік найкращих аграрних вишів цьогоріч очолив Національний університет біоресурсів і природокористування.

З-посеред педагогічних ЗВО найкращий – Тернопільський національний педагогічний університет імені Гнатюка.

Найкращим медичним закладом вищої освіти України визнали Національний медичний університет імені Богомольця.

Лідером з-посеред мистецьких закладів України є Київський національний університет культури і мистецтв.

Серед приватних ЗВО найкращі показники цьогоріч продемонструвала Міжрегіональна Академія управління персоналом.

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Які виші є найкращими у регіонах

Найкращим закладом освіти Західного регіону визнали Львівський національний університет імені Франка, Південного – Одеський національний університет імені Мечникова, Північного – Сумський державний університет, Східного – Харківський національний університет імені Каразіна, Центрального регіону – Дніпровський національний університет імені Гончара.