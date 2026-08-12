Какие вузы Одессы стали лучшими в этом году

В частности, были представлены самые рейтинговые вузы Одессы и Одесской области. Они заняли лидирующие позиции в консолидированном рейтинге высших учебных заведений Украины 2026 года.
Как составлялся рейтинг
Традиционно для составления Консолидированного рейтинга вузов Украины использовались известные рейтинги университетов страны: "Топ-200 Украина", "Scopus" и "Балл НМТ на контракт". Каждый из них использует важные критерии оценки.
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Лучшие вузы Одессы:
Одесский национальный университет имени Мечникова.
Одесский национальный медицинский университет.
Национальный университет "Одесская политехника".
Одесский национальный морской университет.
Одесский национальный экономический университет.
Южноукраинский национальный педагогический университет имени Ушинского.
Национальный университет "Одесская юридическая академия".
Национальный университет "Одесская морская академия".
Международный университет.
Одесский национальный технологический университет.
Одесская государственная академия строительства и архитектуры.
Измаильский государственный гуманитарный университет.
Одесский государственный университет внутренних дел.
Херсонская государственная морская академия.
Государственный университет интеллектуальных технологий и связи.
Одесский технологический университет "ШАГ".
Одесский государственный аграрный университет.
Одесская национальная музыкальная академия имени Неждановой.
Военная академия (Одесса).
Ранее мы рассказывали, какие вузы Львова были признаны лучшими в 2026 году.