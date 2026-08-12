Які виші Одеси стали найкращими цьогоріч

Зокрема представили найрейтинговіші ЗВО Одеси та Одеської області. Вони зайняли найвищі місця в консолідованому рейтингу закладів вищої освіти України 2026 року.
Як укладали рейтинг
Традиційно для укладання Консолідованого рейтингу ЗВО України використали відомі рейтинги університетів країни: "Топ-200 Україна", "Scopus" та "Бал НМТ на контракт". Кожен з них використовує важливі критерії оцінювання.
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Найкращі виші Одеси такі:
Одеський національний університет імені Мечникова.
Одеський національний медичний університет.
Національний університет «Одеська політехніка».
Одеський національний морський університет.
Одеський національний економічний університет.
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені Ушинського.
Національний університет «Одеська юридична академія».
Національний університет «Одеська морська академія».
Міжнародний університет.
Одеський національний технологічний університет.
Одеська державна академія будівництва та архітектури.
Ізмаїльський державний гуманітарний університет.
Одеський державний університет внутрішніх справ.
Херсонська державна морська академія.
Державний університет інтелектуальних технологій і зв'язку.
Одеський технологічний університет "ШАГ".
Одеський державний аграрний університет.
Одеська національна музична академія імені Нежданової.
Військова академія (Одеса).
Раніше ми розповідали, які виші Львова визнали найкращими у 2026 році.