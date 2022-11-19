Об этом сообщают иностранные СМИ, ссылаясь на внука Присциллы – Сэмми Чепсирора. Историю жизни женщины, ставшей старейшей школьницей, рассказывает 24 канал .

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Что известно о Присцилле Ситине

Старшая ученица начальной школы в мире Присцилла Ситини 65 лет своей жизни работала акушеркой. Она росла в Кении, которую в то время оккупировали англичане, и женщина пережила этапы борьбы своей страны за независимость.

Учиться Присцилла пошла в 2003 году, когда правительство Кении согласилось выделить субсидии на обучение пожилых людей. Училась женщина в школе города Элдорет.

Своим примером Присцилла Ситини доказала, что получать образование никогда не поздно. У нее не было возможности учиться в детстве, однако она наверстала все, когда получила такую возможность.

Я вижу потерявшихся детей, детей, которые без родителей, просто ходят по кругу, безнадежные. Я хочу вдохновить их ходить в школу,

– объясняла Присцилла Ситини.

В 2015 году старейшая ученица мира поделилась с BBC, которая уже умеет читать и писать. Женщина усердно посещала уроки.

Ее излюбленными предметами в школе были естествознание, религиоведение и математика. Даже уроки физкультуры Присцилла не упускала.

Внук женщины рассказал, что у Присциллы начались проблемы со здоровьем 16 ноября после занятий. Впоследствии она скончалась в окружении своих близких.

Она мирно скончалась в присутствии некоторых членов семьи. Мы благодарны за 100 лет ее жизни. Она заставила всех нас гордиться,

– сказал внук журналистам The Standard.

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О Присцилле сняли фильм "Gogo"

Интересно, что женщина сыграла саму себя во французском фильме Gogo. В переводе с местного языка Календжин, "Gogo" означает "бабушка".

На съемки фильма Присцилла отправилась во Францию. Там она встретилась с первой леди Брижит Макрон.

Ее сообщение об образовании девушек живет дальше,

– написал после смерти женщины соавтор фильма.

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