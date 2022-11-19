Об этом сообщают иностранные СМИ, ссылаясь на внука Присциллы – Сэмми Чепсирора. Историю жизни женщины, ставшей старейшей школьницей, рассказывает 24 канал .
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Что известно о Присцилле Ситине
Старшая ученица начальной школы в мире Присцилла Ситини 65 лет своей жизни работала акушеркой. Она росла в Кении, которую в то время оккупировали англичане, и женщина пережила этапы борьбы своей страны за независимость.
Учиться Присцилла пошла в 2003 году, когда правительство Кении согласилось выделить субсидии на обучение пожилых людей. Училась женщина в школе города Элдорет.
Своим примером Присцилла Ситини доказала, что получать образование никогда не поздно. У нее не было возможности учиться в детстве, однако она наверстала все, когда получила такую возможность.
Я вижу потерявшихся детей, детей, которые без родителей, просто ходят по кругу, безнадежные. Я хочу вдохновить их ходить в школу,
– объясняла Присцилла Ситини.
В 2015 году старейшая ученица мира поделилась с BBC, которая уже умеет читать и писать. Женщина усердно посещала уроки.
Ее излюбленными предметами в школе были естествознание, религиоведение и математика. Даже уроки физкультуры Присцилла не упускала.
Внук женщины рассказал, что у Присциллы начались проблемы со здоровьем 16 ноября после занятий. Впоследствии она скончалась в окружении своих близких.
Она мирно скончалась в присутствии некоторых членов семьи. Мы благодарны за 100 лет ее жизни. Она заставила всех нас гордиться,
– сказал внук журналистам The Standard.
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О Присцилле сняли фильм "Gogo"
Интересно, что женщина сыграла саму себя во французском фильме Gogo. В переводе с местного языка Календжин, "Gogo" означает "бабушка".
На съемки фильма Присцилла отправилась во Францию. Там она встретилась с первой леди Брижит Макрон.
Ее сообщение об образовании девушек живет дальше,
– написал после смерти женщины соавтор фильма.
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Все ли разрушенные школы в Украине нужно восстанавливать: мнение Шкарлета
- МОН уже разрабатывает стратегию восстановления украинских школ, разрушенных в результате российской агрессии. Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет считает, что восстанавливать все учебные заведения будет "неэффективно".
- В МОН предлагают создать сеть "больших опорных школ". Речь идет о том, чтобы делать большие школы с лучшим оборудованием и собственным парком школьных автобусов для подвоза учащихся.
- На территории таких учебных заведений планируется создать также образовательные хабы. Шкарлет добавил, что в первую очередь восстановят школы, расположенные вне зоны активных боевых действий.