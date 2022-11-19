Про це повідомляють іноземні ЗМІ, посилаючись на онука Прісцилли – Семмі Чепсирора. Історію життя жінки, що стала найстаршою школяркою, розповідає 24 канал.

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Що відомо про Прісциллу Сітіні

Найстарша учениця початкової школи у світі Прісцилла Сітіні 65 років свого життя працювала акушеркою. Вона росла в Кенії, яку на той час окупували англійці, тож жінка пережила етапи боротьби своєї країни за незалежність.

Вчитися Прісцилла пішла у 2003 році, коли уряд Кенії погодився виділити субсидії на навчання людей похилого віку. Навчалася жінка у школі міста Елдорет.

Своїм прикладом Прісцилла Сітіні довела, що здобувати освіту ніколи не пізно. У неї не було можливості навчатися у дитинстві, однак вона надолужила все, коли отримала таку змогу.

Я бачу дітей, які загубилися, дітей, які без батьків, просто ходять по колу, безнадійні. Я хочу надихнути їх ходити до школи,

– пояснювала Прісцилла Сітіні.

У 2015 році найстарша учениця світу поділилася з BBC, що вже вміє читати та писати. Жінка старанно відвідувала уроки.

Її улюбленими предметами у школі були природознавство, релігієзнавство та математика. Навіть уроки фізкультури Прісцилла не пропускала.

Онук жінки розповів, що у Прісцилли почалися проблеми зі здоров'ям 16 листопада після занять. Згодом вона померла в оточенні своїх близьких.

Вона мирно померла в присутності деяких членів родини. Ми вдячні за 100 років її життя. Вона змусила всіх нас пишатися,

– сказав онук журналістам The Standard.

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Про Прісциллу зняли фільм "Gogo"

Цікаво, що жінка зіграла саму себе у французькому фільмі "Gogo". У перекладі з місцевої мови Календжін, "Gogo" означає "бабуся".

На зйомки стрічки Прісцилла відправилася у Францію. Там вона зустрілася з першою леді Бріжит Макрон.

Її повідомлення про освіту дівчат живе далі,

– написав після смерті жінки співавтор фільму.

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