Так, в нашем языке есть немало редко употребляемых слов. Однако они не менее красивы, чем привычны.
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Какие 5 красивых украинских слов обогатят вашу речь
Вот какими 5 редкостными, но красивыми словами вы можете обогатить свою речь. При этом сразу придаем их значение, ведь отдельные слова вы можете слышать впервые.
- Бескид, бескед;
Это крутое обрыв, пропасть или гора, скала.
Кстати, в Украинских Карпатах расположен национальный природный парк под названием "Сколевские Бескиды".
- Громовина
Так называют молнию – или громовицу.
- Огуда
Это проявление недоброжелательного, осуждающего отношения к кому-либо; осуждение. Таким словом можно заменить и "неславу", "очернение" и т.д.
- Почвара
Таким словом называют монстра или чудовище, призрак.
- Незугарний