Так, в нашем языке есть немало редко употребляемых слов. Однако они не менее красивы, чем привычны.

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Какие 5 красивых украинских слов обогатят вашу речь

Вот какими 5 редкостными, но красивыми словами вы можете обогатить свою речь. При этом сразу придаем их значение, ведь отдельные слова вы можете слышать впервые.

Бескид, бескед;

Это крутое обрыв, пропасть или гора, скала.

Кстати, в Украинских Карпатах расположен национальный природный парк под названием "Сколевские Бескиды".

Громовина

Так называют молнию – или громовицу.

Огуда

Это проявление недоброжелательного, осуждающего отношения к кому-либо; осуждение. Таким словом можно заменить и "неславу", "очернение" и т.д.

Почвара Таким словом называют монстра или чудовище, призрак.

Незугарний

Так можно "окрестить" неуклюжего, бездарного человека. Или так еще можно сказать о чем-то плохом и некрасивом.