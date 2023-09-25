Так, у нашій мові є чимало рідковживаних слів. Однак вони не менш красиві, ніж звичні.
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Які 5 красивих українських слів збагатять ваше мовлення
Ось якими 5 рідковживаними, але красивими словами ви можете збагатити своє мовлення. При цьому відразу подаємо їхнє значення, адже окремі слова ви можете чути вперше.
- Бескид, бескед;
Це круте урвище, провалля або ж гора, скеля.
До слова, в Українських Карпатах розташований національний природний парк під назвою "Сколівські Бескиди".
- Громовина
Так називають блискавку – або ж громовицю.
- Огуда
Це вияв недоброзичливого, осудливого ставлення до кого-, чого-небудь; осуд. Таким словом можна замінити і "неславу", "очорнення" тощо.
- Почвара
Таким словом називають монстра або ж потвору, страховисько, примару.
- Незугарний