Так, у нашій мові є чимало рідковживаних слів. Однак вони не менш красиві, ніж звичні.

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Які 5 красивих українських слів збагатять ваше мовлення

Ось якими 5 рідковживаними, але красивими словами ви можете збагатити своє мовлення. При цьому відразу подаємо їхнє значення, адже окремі слова ви можете чути вперше.

Бескид, бескед;

Це круте урвище, провалля або ж гора, скеля.

До слова, в Українських Карпатах розташований національний природний парк під назвою "Сколівські Бескиди".

Громовина

Так називають блискавку – або ж громовицю.

Огуда

Це вияв недоброзичливого, осудливого ставлення до кого-, чого-небудь; осуд. Таким словом можна замінити і "неславу", "очорнення" тощо.

Почвара Таким словом називають монстра або ж потвору, страховисько, примару.

Незугарний

Так можна "охрестити" незграбну, бездарну людину. Або ж так ще можна сказати про щось погане і негарне.