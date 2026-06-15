Как на украинском языке называется этот популярный элемент декора "шарик", рассказываем со ссылкой на Slovnyk.me.

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Не "шарик": как правильно на украинском

Наверное, каждый в детстве запускал в небо воздушные "шарики" или играл с цветными изделиями. Сегодня это любимый декор для многих праздников, для оформления фотозон или подарков. Но часто можно услышать распространенную ошибку в названии: "Купи мне шарик!" Но является ли это слово украинским?

В литературном украинском языке "шарик" не считается нормативным названием предмета шарообразной формы. Вместо этого следует употреблять слова "куля" или "кулька".

Кулька – это уменьшительная форма от слова куля, то есть небольшой предмет округлой формы. Именно поэтому мы говорим:

повітряна кулька ;

; ялинкова кулька ;

; кулька морозива ;

; кулька паперу.

А вот слово "шарик" пришло в украинский язык под влиянием русского языка, где "шар" означает кулю или сферу.

Интересно, что слово "куля" в украинском языке многозначно. Оно означает не только геометрическое тело, но и снаряд для огнестрельного оружия. Именно отсюда происходят выражения "летіти кулею" – очень быстро, или "як куля в лоб" – о чем-то внезапном и ошеломляющем.

Обратите внимание! Что "повітряна куля" и "повітряна кулька" – это разные предметы. Первый – это летательный аппарат, легче воздуха, который поднимается благодаря нагреванию воздуха горелкой. Изобретен в 1783 году братьями Монгольфье. Второй – игрушка.

А вот какое толкование дают словари для повітряної кульки: игрушка, обычно изготовленная из латекса, резины или фольги, которую наполняют воздухом или легким газом для развлечения или украшения. Для оформлення зали використали повітряні кульки, наповнені гелієм.

Діти з радістю тримали в руках яскраві повітряні кульки.

Первые резиновые шарики изобрели в XIX веке. Сначала их использовали для научных опытов, а уже впоследствии они стали любимой детской игрушкой и неотъемлемым украшением праздников.

Кстати, украинский язык любит уменьшительно-ласкательные формы. Поэтому наряду со словом "кулька" существуют – "кулечка", "кульчина", а в диалектах встречаются и другие названия, например – "бальон".

Воздушные шарики становились "героями" экспериментов, рекордов (наибольшее количество выпущенных в небо или самое быстрое лопание), прототипами транспорта (воздушный шар), мультфильма (вспомните — "Вверх").

Трейлер к мультфильму "Вверх" (2009): смотрите видео

Интересно, что если поискать слово шарик в украинских словарях, то вы найдете его, но в двух переносных значениях:

Шарик – как собственное название, то есть имя, кличка для животного, чаще всего собаки. Как сленговое слово в лексеме "шарики-ролики", то есть – мозги или "зашли шарики за ролики" – путаница в мыслях: "Надо хоть немного поспать, потому что уже шарики за ролики заходят".

Итак, если речь идет о круглом предмете или воздушном украшении, на украинском языке естественнее всего сказать – кулька, а не "шарик". Ведь у нашего языка есть свои красивые и точные слова – стоит только чаще их употреблять.