Як українською називати цей улюблений декор "шарік", розповідаємо з посиланням на Slovnyk.me.

Дивіться також Як сказати "лагерь" українською: де помилка у відомому слові

Не "шарік": як правильно українською

Мабуть, кожен у дитинстві запускав у небо повітряні "шаріки" або грався кольоровими виробами. Сьогодні це улюблений декор для багатьох свят, для оформлення фотозон чи подарунків. Та часто можна почути поширену помилку у назві: "Купи мені шарік!" Але чи українське це слово?

У літературній українській мові "шарік" не вважається нормативною назвою предмета кулястої форми. Натомість слід уживати слова куля або кулька.

Кулька – це зменшена форма від слова куля, тобто невеликий предмет округлої форми. Саме тому ми кажемо:

повітряна кулька ;

; ялинкова кулька ;

; кулька морозива ;

; кулька паперу.

А ось слово "шарік" прийшло в українське мовлення під впливом російської мови, де "шар" означає кулю або сферу.

Цікаво, що слово "куля" в українській мові багатозначне. Воно означає не лише геометричне тіло, а й снаряд для вогнепальної зброї. Саме звідси походять вислови "летіти кулею" – дуже швидко, або "як куля в лоб" – про щось раптове й приголомшливе.

Зауважте! Що "повітряна куля" та "повітряна кулька" – це різні предмети. Перший – це літальний апарат, легший за повітря, який піднімається завдяки нагріванню повітря пальником. Винайдена у 1783 році братами Монгольф'є. Другий – іграшка.

А ось яке тлумачення дають словники для повітряної кульки: іграшка, зазвичай виготовлена з латексу, гуми або фольги, яку наповнюють повітрям або легким газом для розваги чи декорування. Для оформлення зали використали повітряні кульки, наповнені гелієм.

Діти з радістю тримали в руках яскраві повітряні кульки.

Перші гумові кульки винайшли в XIX столітті. Спочатку їх використовували для наукових дослідів, а вже згодом вони стали улюбленою дитячою забавкою й неодмінною прикрасою свят.

До речі, українська мова любить зменшено-пестливі форми. Тому поряд із кулькою існують – кулечка, кульчина, а в діалектах трапляються й інші назви, наприклад – бальон.

Повітряні кульки ставали "героями" експериментів, рекордів (найбільша кількість випущених у небо чи найшвидше лопання) прототипами транспорту (повітряна куля), мультфільму (пригадайте – "Вверх").

Трейлер до мульфільму "Вверх"(2009): дивіться відео

Цікаво, якщо пошукати слово шарік в українських словниках, то ви знайдете його, але у двох переносних випадках:

Шарік – як власна назва, тобто ім'я, кличка для тварини, найчастіше собаки. Як сленгове слово у лексемі "шаріки-роліки", тобто – мізки чи "зайшли шаріки за роліки" – плутанина у думках: "Треба хоч трохи поспати, бо вже шаріки за роліки заходять".

Отже, якщо йдеться про круглий предмет або повітряну прикрасу, українською найприродніше сказати – кулька, а не "шарік". Бо наша мова має свої красиві й точні слова – варто лише частіше їх уживати.