Что известно о "Щедрике" – текст песни

"Щедрик" – это украинская народная песня, музыку к которой написал композитор Николай Леонтович в 1901 – 1902 годах. В то же время английскую версию слов создал американец украинского происхождения Петр Вильговский только в 1936 году. Он работал на радио и назвал "Щедрик" несколько по-другому: "Carol of the Bells" (“Колядка колоколов”).

Именно после его исполнения на концерте в Карнеги-Гол (Нью-Йорк) 5 октября 1921 года украинский "Щедрик" стал популярным во всем мире. Это было одним из тех произведений, над которыми Николай Леонтович работал всю жизнь.

Впервые "Щедрик" исполнил хор Киевского университета в 1916 году.

А текст "Щедрика" звучит так:

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка,

Стала собі щебетати,

Господаря викликати:

– Вийди, вийди, господарю,

Подивися на кошару,

Там овечки покотились,

А ягнички народились.

В тебе товар весь хороший,

Будеш мати мірку грошей.

Хоч не гроші, то полова,

В тебе жінка чорноброва.

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка.



Текст колядки "Щедрик" / Ukr.mova.in.ua

Английская версия "Щедрика" – Carol of the Bells – имеет такой текст:

Hark how the bells,

sweet silver bells,

all seem to say,

throw cares away

Christmas is here,

bringing good cheer,

to young and old,

meek and the bold,

Ding dong ding dong

that is their song

with joyful ring

all caroling

One seems to hear

words of good cheer

from everywhere

filling the air

Oh how they pound,

raising the sound,

o'er hill and dale,

telling their tale,

Gaily they ring

while people sing

songs of good cheer,

Christmas is here,

Merry, merry, merry, merry Christmas,

Merry, merry, merry, merry Christmas,

On on they send,

on without end,

their joyful tone

to every home

Ding dong ding… dong!

Как звучит украинская щедривка в разных странах: видео

"Щедрик" также получил немало интересных перепевов.

"Щедрик" также стал мотивом одноименной исторической драмы "Щедрик". Это история трех разных семей: украинцев, поляков и евреев, которых объединило общее горе – смена репрессивной машины СССР на карательную систему Третьего Рейха. Но пение украинского "Щедрика" объединили детей из трех разных семей. Именно тепло от песни согревало девушек на протяжении всей их жизни, даже во времена страданий и перевоспитания.

