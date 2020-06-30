Шкарлета назначили на испытательный срок в МОН сколько времени ему дадут
Сергея Шкарлета назначили исполняющим обязанности министра образования и науки, несмотря на сопротивление общества и даже Верховной Рады Украины. Премьер-министр Денис Шмыгаль утверждает, что у нового чиновника будет три месяца, чтобы проявить себя.
О назначении Сергея Шкарлета и его будущем Денис Шмыгаль говорил в интервью изданию BBC.
Важно Под Кабмином акция против назначения экс-регионала Шкарлета: фото и видео
Прежде всего глава правительства отметил, что одним из кандидатов на пост главы министерства Сергея Шкарлета выдвинули ректоры университетов во время встречи с президентом. Далее состоялось несколько встреч с самим кандидатом по философии по общей стратегии развития сферы.
У мужчины есть хорошее, ясное видение, он имеет соответствующий менеджерский опыт. Исполнение обязанностей министра образования и науки – это шанс для кандидата проявить себя, показать стратегию, философию, навыки и профессионализм,
– заявил Денис Шмыгаль.
Относительно того, сколько времени продлится такой испытательный срок, глава правительства отметил, что три месяца – это достаточный срок, за который человек может проявить себя.
В то же время Шмыгаль заверил, что Президент Украины Владимир Зеленский не давил на него в вопросе назначения Сергея Шкарлета. Более того, глава государства ни разу не давил на премьера.
"Мы только советуемся, я никогда этого не скрываю. Даже некоторые собеседования с потенциальными министрами сначала проводили вместе. Для меня это был элемент поддержки. Относительно министров, которые назначались уже позже – это мое решение", – заверил премьер-министр.
Что известно о Сергее Шкарлете
- 25 июня был назначен в Министерство образования и науки. Сергей Шкарлет стал временно исполняющим обязанности министра.
- Еще 18 июня в Верховной Радой протестовали против его назначения. Большинство участников акции представляли именно научные круги – профильное направление, за которым собирались закрепить Сергея Шкарлета.
- Одной из причин протеста было обвинение Шкарлета в плагиате. Ученые выступали против того, чтобы такой человек возглавлял МОН.
- Кроме того, были и обвинения в злоупотреблениях. Дело в том, что Черновицкий национальный технологический университет, ректором которого был Шкарлет, купил для его нужд автомобиль за 1,5 миллиона гривен.
- 30 июня ученые и студенты снова вышли на протест. На этот раз против Сергея Шкарлета они выступили под стенами Кабинета Министров Украины.