Сергея Шкарлета назначили исполняющим обязанности министра образования и науки, несмотря на сопротивление общества и даже Верховной Рады Украины. Премьер-министр Денис Шмыгаль утверждает, что у нового чиновника будет три месяца, чтобы проявить себя.

О назначении Сергея Шкарлета и его будущем Денис Шмыгаль говорил в интервью изданию BBC.

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Прежде всего глава правительства отметил, что одним из кандидатов на пост главы министерства Сергея Шкарлета выдвинули ректоры университетов во время встречи с президентом. Далее состоялось несколько встреч с самим кандидатом по философии по общей стратегии развития сферы.

У мужчины есть хорошее, ясное видение, он имеет соответствующий менеджерский опыт. Исполнение обязанностей министра образования и науки – это шанс для кандидата проявить себя, показать стратегию, философию, навыки и профессионализм,

– заявил Денис Шмыгаль.

Относительно того, сколько времени продлится такой испытательный срок, глава правительства отметил, что три месяца – это достаточный срок, за который человек может проявить себя.

В то же время Шмыгаль заверил, что Президент Украины Владимир Зеленский не давил на него в вопросе назначения Сергея Шкарлета. Более того, глава государства ни разу не давил на премьера.

"Мы только советуемся, я никогда этого не скрываю. Даже некоторые собеседования с потенциальными министрами сначала проводили вместе. Для меня это был элемент поддержки. Относительно министров, которые назначались уже позже – это мое решение", – заверил премьер-министр.

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