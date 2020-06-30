Сергія Шкарлета призначили виконувачем обов'язки мінісра освіти й науки, попри спротив суспільства й навіть Верховної Ради України. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль переконує, що в нового урядовця буде три місяці, аби проявити себе.

Про призначення Сергія Шкарлета і його майбутнє Денис Шмигаль говорив в інтерв'ю виданню BBC.

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Передовсім очільник уряду зауважив, що одним з кандидатів на пост очільника міністерства Сергія Шкарлета висунули ректори університетів під час зустрічі з президентом. Далі відбулося кілька зустрічей з самим кандидатом щодо філософії й загальної стратегії розвитку сфери.

У чоловіка є добре, ясне бачення, він має відповідний менеджерський досвід. Виконання обов'язків міністра освіти і науки – це шанс для кандидата проявити себе, показати стратегію, філософію, навички й професіоналізм,

– заявив Денис Шмигаль.

Щодо того, скільки часу триватиме такий випробувальний термін, голова уряду зазначив, що три місяці – це достатній термін, за який людина може проявити себе.

Водночас Шмигаль запевнив, що Президент України Володимир Зеленський не тиснув на нього в питанні призначення Сергія Шкарлета. Ба більше, глава держави жодного разу не тиснув на прем'єра.

"Ми лише радимось, я ніколи цього не приховую. Навіть деякі співбесіди з потенційними міністрами спершу проводили разом. Для мене це був елемент підтримки. Щодо міністрів, які призначалися вже пізніше – це моє рішення", – запевнив прем'єр-міністр.

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