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Вступна кампанія 2020: дати прийому документів та умови вступу
25 червня , 17:14 Вступна кампанія 2020: дати прийому документів та умови вступу
Ігор Саджениця
ЗНО-2020: як відбуватиметься тестування в умовах карантину
23 червня , 19:06 ЗНО-2020: як відбуватиметься тестування в умовах карантину
Альона Захарова
ЗНО з математики з 2021 року стане обов'язковим
10:52, 27 червня ЗНО з математики з 2021 року стане обов'язковим
ЗНО з математики 2020: опубліковані правильні відповіді
14:36, 26 червня ЗНО з математики 2020: опубліковані правильні відповіді
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В Україні відбулося ЗНО з математики: перше тестування цьогоріч – фото
11:01, 25 червня В Україні відбулося ЗНО з математики: перше тестування цьогоріч – фото
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