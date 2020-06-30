Шкарлета призначили на випробувальний термін в МОН: скільки часу йому дадуть
Сергія Шкарлета призначили виконувачем обов'язки мінісра освіти й науки, попри спротив суспільства й навіть Верховної Ради України. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль переконує, що в нового урядовця буде три місяці, аби проявити себе.
Про призначення Сергія Шкарлета і його майбутнє Денис Шмигаль говорив в інтерв'ю виданню BBC.
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Передовсім очільник уряду зауважив, що одним з кандидатів на пост очільника міністерства Сергія Шкарлета висунули ректори університетів під час зустрічі з президентом. Далі відбулося кілька зустрічей з самим кандидатом щодо філософії й загальної стратегії розвитку сфери.
У чоловіка є добре, ясне бачення, він має відповідний менеджерський досвід. Виконання обов'язків міністра освіти і науки – це шанс для кандидата проявити себе, показати стратегію, філософію, навички й професіоналізм,
– заявив Денис Шмигаль.
Щодо того, скільки часу триватиме такий випробувальний термін, голова уряду зазначив, що три місяці – це достатній термін, за який людина може проявити себе.
Водночас Шмигаль запевнив, що Президент України Володимир Зеленський не тиснув на нього в питанні призначення Сергія Шкарлета. Ба більше, глава держави жодного разу не тиснув на прем'єра.
"Ми лише радимось, я ніколи цього не приховую. Навіть деякі співбесіди з потенційними міністрами спершу проводили разом. Для мене це був елемент підтримки. Щодо міністрів, які призначалися вже пізніше – це моє рішення", – запевнив прем'єр-міністр.
Що відомо про Сергія Шкарлета
- 25 червня його призначили в Міністерство освіти й науки. Сергій Шкарлет став тимчасовим виконувачем обов'язки міністра.
- Ще 18 червня під Верховною Радою протестували проти його призначення. Більшість учасників акції представляли саме наукові кола – профільний напрямок, за яким збиралися закріпити Сергія Шкарлета.
- Однією з причин протесту було звинувачення Шкарлета в плагіаті. Науковці виступали проти того, аби така людина очолювала МОН.
- Крім того, були й звинувачення в зловживаннях. Річ у тім, що Чернівецький національний технологічний університет, ректором якого був Шкарлет, купив для його потреб автівку за 1,5 мільйона гривень.
- 30 червня науковці й студенти знову вийшли на протест. Цього разу проти Сергія Шкарлета вони виступили під стінами Кабінету Міністрів України.