Украинка Alice Magirovska в Facebook рассказала, что нужно для того, чтобы собрать первоклассника в школу в Германии. При этом отметила, что есть соответствующие требования для всех учащихся.

Важно Стоит ли украинскому ребенку за границей учиться в 2 школах и как ему все успевать

Первый раз в первый немецкий класс

Приглашение в школу, обучение в которой в Германии обязательно, мать и ее первоклассник, получили еще в июле. Также им направили письмо со списком необходимого для ученика первого класса. Пришлось украинцы подписать разрешение на видео и фотосъемку и выбрать предмет, который ребенок будет учить по религии. Если ни один не подходит, школьник будет учить этику.

Что важно, немецкие школы строги относительно того, какие должны быть тетради. Линирование листов разное и зависит от класса ребенка. Первоклассники имеют большие ячейки и расстояние между линиями. Линии поделены на блоки. Дети пишут только карандашами, поделилась мать. Также в школах определены и цвета обложек тетрадей. Все для того, чтобы дети быстрее сориентировались, какая тетрадь им нужна.

Что нужно ребенку и сколько это стоит

На такую канцелярию и художественные принадлежности придется потратить около 50 евро.

При этом не забыть купить портфель, сумку для сменной обуви формы, два типа пеналов.

Портфель и пеналы стоят в среднем от 75 до 170 евро.

Не стоит забывать приобрести и о:

коробку с художественными принадлежностями;

сменную футболку для рисования или фартук;

пастель, масляные карандаши, краски, соответствующие кисти и альбомы;

рабочая тетрадь для изучения букв и написание и тетрадь для изучения цифр.

При этом в школе также указывают, какие кроссовки приобрести на физкультуру. Они должны быть с белой подошвой и шнуровками, а только если ребенок умеет их крепко завязать. Относительно одежды строгих требований нет.

Что интересно: если родители не работают или нуждаются в финансовой помощи, им могут предоставить выплату на школьные принадлежности дважды в год,

– отметила украинка.

На группу продленного дня можно отдать ребенка только в том случае, если вы работаете весь день. Записываться при этом нужно еще с весны. В первый день обучения каждый класс приходит получать образование в указанное время. С собой дети берут портфель с необходимым и сладости.

Школьников знакомят с директором и учителем. Далее – обучение. Родительский фонд и совет В немецкой школе также существует родительский фонд и родительский совет. В фонд вы сдаете деньги по желанию. Их тратят на дополнительные школьные проекты. Совет ответственен за коммуникацию между родителями и школой. Ее выбирают сами родители каждый год. Каждый класс имеет своего представителя. Также родители могут общаться со школой через онлайн кабинет. В частности, сообщают о болезни ребенка или пишут письмо преподавателю.

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Проблемой при обучении является незнание языка. По словам мамы первоклассника, в октябре они получат дополнительного преподавателя. Он будет заниматься с беженцами на немецком языке.

Сколько украинских школьников в Германии

В немецких школах сейчас учится около 180 тысяч детей. При этом эта цифра продолжает расти, пишет издание Spiegel. За последнее время в немецкие школы пришло еще около 6,5 тысяч детей из Украины. Наши земляки тоже пошли учиться и в профессионально-технические училища.

Количество украинских школьников в школах ЕС

По данным Европейской комиссии, на 1 сентября более 506 тысяч украинских детей пошли в школы стран ЕС.

В общей сложности ученики вместе с родителями выехали в 44 европейских стран, а также в США, Канаду, Австралию, Японию. Впрочем, точной статистки по отношению ко всем школьникам за рубежом нет.

Какие преимущества у дистанционного образования – смотрите в видео: