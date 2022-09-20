Українка Alice Magirovska у Facebook розповіла, що потрібно для того, аби зібрати першокласника до школи у Німеччині. При цьому зауважила, що є відповідні вимоги для усіх учнів.

Важливо Чи варто українській дитині за кордоном вчитися у 2 школах і як їй все встигати

Перший раз в перший німецький клас

Запрошення у школу, навчання в якій у Німеччині є обов'язковим, мати та її першокласник, отримали ще у липні. Також їм надіслали листа зі списком необхідного для учня першого класу. Довелось українці підписати і дозвіл на відео та фотозйомку й обрати предмет, який дитина буде вчити з релігії. Якщо жоден не підходить, школяр вчитиме етику.

Що важливо, німецькі школи строгі щодо того, які мають бути зошити. Лініювання аркушів різне і залежить від класу дитини. Першокласники мають більші клітинки та відстань між лініями. Лінії поділені на блоки. Діти пишуть лише олівцями, поділилась мати. Також у школах визначені і кольори обкладинок зошитів. Усе для того, щоб діти швидше зорієнтувалися, який зошит їм треба.

Що потрібно дитині і скільки це коштує

На таку канцелярію і художнє приладдя доведеться витратити близько 50 євро.

При цьому не забути купити портфель, сумку для змінного взуття форми, два типи пеналів.

Портфель і пенали коштують у середньому від 75 до 170 євро.

Не варто забувати придбати і:

коробку з художнім приладдям;

змінну футболку для малювання чи фартух;

пастель, масляні олівці, фарби, відповідні пензлі й альбоми;

робочий зошит для вивчення літер і написання та зошит для вивчення цифр.

При цьому у школі також вказують, які кросівки на фізкультуру придбати. Вони мають бути з білою підошвою і шнурівками, а лише якщо дитина вміє їх міцно зав'язати. Щодо одягу строгих вимог немає.

Що цікаво: якщо батьки не працюють або потребують фінансової допомоги, їм можуть надати виплату на шкільне приладдя двічі на рік,

– зауважила українка.

На групу продовженого дня можна віддати дитину тільки у разі, якщо ви працюєте весь день. Записуватися при цьому треба ще з весни. У перший день навчання кожен клас приходить здобувати освіту у зазначений час. Із собою діти беруть портфель із необхідним і солодощі.

Школярів знайомлять з директоркою і вчителем. Далі – навчання. Батьківський фонд та рада У німецькій школі також існує батьківський фонд і батьківська рада. У фонд ви здаєте гроші за бажанням. Їх витрачають на додаткові шкільні проєкти. Рада відповідальна за комунікацію між батьками та школою. Її обирають самі батьки щороку. Кожен клас має свого представника. Також батьки можуть спілкуватися зі школою через онлайн кабінет. Зокрема, повідомляють про хворобу дитини чи пишуть листа викладачеві.

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Проблемою під час навчання є незнання мови. За словами мами першокласника, у жовтні вони отримають додаткового викладача. Він займатиметься з біженцями німецькою мовою.

Скільки українських школярів у Німеччині

У німецьких школах зараз вчиться близько 180 тисяч українських дітей. При цьому ця цифра продовжує зростати, пише видання Spiegel. Протягом останнього часу у німецькі школи прийшло ще близько 6,5 тисячі дітей з України. Наші земляки також пішли вчитися й у професійно-технічні училища.

Кількість українських школярів у школах ЄС

За даними Європейської комісії, станом на 1 вересня понад 506 тисяч українських дітей пішли у школи країн ЄС.

Загалом учні разом із батьками виїхали до 44 європейських країн, а також до США, Канади, Австралії, Японії. Утім, точної статистки щодо усіх школярів за кордоном немає.

Якими є переваги у дистанційної освіти – дивіться у відео: