Как называется человек этой профессии, рассказываем со ссылкой на объяснение филолога Виктора Дяченко.

Как называть человека этой профессии – швак, швач, швець или швачка?

Сегодня профессия человека, который шьет одежду, не утратила своей важности. Но помимо необходимости и уважения к профессии важно правильно называть эту профессию.

Сегодня все сложнее сказать, что какая-то профессия является исключительно мужской, а какая-то – сугубо женской. Теперь практически в каждой сфере можно найти представителей обоих полов, и это уже никого не удивляет.

Кроме того, украинский язык позволяет обозначать профессии и должности как для мужчин (мужской род), так и для женщин (женский род).

Феминитивы в некоторых профессиях появились не так давно, поэтому до сих пор ведутся споры о том, стоит ли их внедрять, и этот вопрос оставляется на усмотрение руководителей компаний, организаций и учреждений.

А слова-феминитивы образуются довольно просто – преимущественно путем добавления суффикса "к": водійка, завідувачка, медикиня, політики ні, військова.

Но ведутся споры о том, как называть мужчину в некоторых "женских" профессиях, и также – стоит ли это делать. И в качестве странного аргумента приводится: "раньше такого не было".

Например, как назвать мужчину-швею – швець, швак, швач или все-таки швачка?

Здесь стоит уточнить, кого так называют. "Швачка" – это женщина, которая шьет одежду, белье или другие текстильные изделия.

А вот мужская версия – швач. Вы пока не найдете этого названия в справочнике профессий. Но именно такой вариант вы найдете в "Орфографическом словаре" Григория Голоскевича 1929 года, который впоследствии был запрещен советскими властями.

Знаете ли вы! Слово "швак" вы тоже найдете в словарях, но в виде аббревиатуры – ШВАК (по-русски: Шпитальный-Владимиров Авиационный Крупнокалиберный) – первая советская авиационная малокалиберная автоматическая пушка калибра 20 миллиметров. Поэтому не путайте оружие и профессию.

Как называть мужчину-швею: смотрите видео

А еще важно помнить, что профессий, связанных с шитьем, несколько, и их названия важно не путать. Поэтому давайте разберемся с названиями профессий и тем, кто чем занимается:

Швач / швачка – мастер, который сшивает части (элементы, детали) одежды между собой.

мастер, который сшивает части (элементы, детали) одежды между собой. Швець / шевчиня – это мастера, которые шьют и ремонтируют обувь.

это мастера, которые шьют и ремонтируют обувь. Кравець / кравчиня – мастера, которые создают изделие от начала до конца.

Это еще раз подтверждает, что в украинском языке профессии мастера по пошиву обуви и мастера по пошиву одежды издавна четко различались. И имели женский и мужской роды, которые исчезли под давлением чуждого языка. Говорите на украинском!