Как называется человек этой профессии, рассказываем со ссылкой на объяснение филолога Виктора Дяченко.
Как называть человека этой профессии – швак, швач, швець или швачка?
Сегодня профессия человека, который шьет одежду, не утратила своей важности. Но помимо необходимости и уважения к профессии важно правильно называть эту профессию.
Сегодня все сложнее сказать, что какая-то профессия является исключительно мужской, а какая-то – сугубо женской. Теперь практически в каждой сфере можно найти представителей обоих полов, и это уже никого не удивляет.
Кроме того, украинский язык позволяет обозначать профессии и должности как для мужчин (мужской род), так и для женщин (женский род).Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Феминитивы в некоторых профессиях появились не так давно, поэтому до сих пор ведутся споры о том, стоит ли их внедрять, и этот вопрос оставляется на усмотрение руководителей компаний, организаций и учреждений.
А слова-феминитивы образуются довольно просто – преимущественно путем добавления суффикса "к": водійка, завідувачка, медикиня, політики ні, військова.
Но ведутся споры о том, как называть мужчину в некоторых "женских" профессиях, и также – стоит ли это делать. И в качестве странного аргумента приводится: "раньше такого не было".
Например, как назвать мужчину-швею – швець, швак, швач или все-таки швачка?
Здесь стоит уточнить, кого так называют. "Швачка" – это женщина, которая шьет одежду, белье или другие текстильные изделия.
А вот мужская версия – швач. Вы пока не найдете этого названия в справочнике профессий. Но именно такой вариант вы найдете в "Орфографическом словаре" Григория Голоскевича 1929 года, который впоследствии был запрещен советскими властями.
Знаете ли вы! Слово "швак" вы тоже найдете в словарях, но в виде аббревиатуры – ШВАК (по-русски: Шпитальный-Владимиров Авиационный Крупнокалиберный) – первая советская авиационная малокалиберная автоматическая пушка калибра 20 миллиметров. Поэтому не путайте оружие и профессию.
Как называть мужчину-швею: смотрите видео
А еще важно помнить, что профессий, связанных с шитьем, несколько, и их названия важно не путать. Поэтому давайте разберемся с названиями профессий и тем, кто чем занимается:
- Швач / швачка – мастер, который сшивает части (элементы, детали) одежды между собой.
- Швець / шевчиня – это мастера, которые шьют и ремонтируют обувь.
- Кравець / кравчиня – мастера, которые создают изделие от начала до конца.
Это еще раз подтверждает, что в украинском языке профессии мастера по пошиву обуви и мастера по пошиву одежды издавна четко различались. И имели женский и мужской роды, которые исчезли под давлением чуждого языка. Говорите на украинском!