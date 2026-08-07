Як називається чоловік цій професії, розповідаємо з посиланням на пояснення філолога Віктора Дяченка.

Як називати чоловіка цієї професії – швак, швач, швець чи швачка?

Сьогодні професія людини, яка шиє одяг не втратила своєї важливості. Але крім потрібності та поваги до фаху є повага то правильного наймення професії.

Сьогодні дедалі складніше сказати, що якась професія є лише чоловічою, а якась суто жіночою. Тепер чи не у кожному фасі можна знайти представників обох статей і це вже нікого не дивує.

Крім того, українська мова має можливості називати професії та посади, як для чоловіка (маскулінітив), так і для жінки (фемінітив).

Фемінітиви у деяких професіях з'явилися не так давно, а тому і досі ведуться суперечки чи варто їх впроваджувати і це питання залишають на розгляд керівників компаній, організацій та установ.

А слова-фемінітиви утворюються досить просто – переважно через додавання суфікса "к": водійка, завідувачка, медикиня, політекеса, військова.

Але є суперечки як назвати чоловіка у деяких "жіночих" професіях і теж – чи варто. І як чудний аргумент: "раніше такого не було".

До прикладу, як назвати чоловіка-швачку – швець, швак, швач чи все-таки швачка?

Тут варто сказати, кого так називають. "Швачка" – це жінка, яка шиє одяг, білизну чи інші текстильні вироби.

А от чоловіча версія – швач. Ви не знайдете ще цієї назви у довіднику професій. Але саме такий варіант ви знайдете у "Правописному словнику" Григорія Голоскевича 1929 року, який згодом заборонила радянська влада.

Ви знали! Слово "швак" ви теж знайдете у словниках, але як абревіатуру – ШВАК (російською: Шпитальный-Владимиров Авиационный Крупнокалиберный) — перша радянська авіаційна малокаліберна автоматична гармата калібру 20 міліметрів. Тому не плутайте зброю та професію.

Як називати чоловіка-швачку: дивіться відео

А ще важливо пам'ятати, що професій, де шиють, є кілька і їх назви важливо не плутати. Тому давайте прояснимо назви професій та хто що робить:

Швач / швачка – майстер, який зшиває частини (елементи, деталі) одягу між собою.

– майстер, який зшиває частини (елементи, деталі) одягу між собою. Швець / шевчиня – це майстри, які шиють та ремонтують взуття.

– це майстри, які шиють та ремонтують взуття. Кравець /кравчиня – майстри, які створюють виріб від початку до кінця.

Це ще раз підтверджує, що в українській мові професії майстра з пошиття взуття й майстра з пошиття одягу здавна чітко розрізняли. І мала фемінітив та маскулінітив, які зникли під тиском чужинської мови. Говоріть українською!