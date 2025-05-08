Школярі на перервах спілкуються російською мовою, адже лише невелика кількість з них україномовні. Так, 16-річний син громадського діяча та телеведучого Сергія Притули поділився з батьком, що у його класі з 18 дітей лише двоє говорили державною.

Як розповів Притула на Youtube-каналі, цих двох учнів, хоч і не булили, але вони почувалися "білими воронами". Він поділився, що питав у сина про те, якому мовному контенту надають перевагу сучасні школярі.

"У мене малому 16 років, я минулого року з ним проговорював. Запитую: "Який відсоток, наприклад, мемів ви споживаєте з ровесниками україномовних, англомовних, російськомовних? Чи є якісь україномовні стрімери, яких ви дивитеся, чи є якісь україномовні інфлюенсери для вас?". І мені малий відповів: "Тату, я розумію, до чого ти хилиш, але зрозумій, тут спрацьовує правило більшості", – розповів Притула.

Тему продовжив вчитель фізики Руслан Циганков, якого ведучий запитав, що потрібно змінювати, щоб діти переходили на державну мову в неформальному спілкуванні. Педагог пояснив, що деякі школярі продовжують говорити російською між собою, проте коли спілкуються з ним, завжди використовують українську.