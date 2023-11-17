Уволили или нет: в сети заметили, что "Львовская политехника" удалила заявление о Фарион
Профессор Ирина Фарион после скандального заявления 15 ноября была уволена из "Львовской политехники". Однако в сети заметили, что "Львовская политехника" якобы удалила сообщение об увольнении Ирины Фарион.
Издание ZAXID.NET пишет, что "Львовская политехника" убрала с официальных страниц сообщение о увольнение 59-летней профессора кафедры украинского языка на следующий день после обнародования информации, информирует 24 Канал. Сообщения об увольнении Фарион было обнародовано 15 ноября.
Смотрите также Почему за Фарион взялась СБУ, а университет уволил ее с должности: все подробности скандала
В политехнике отказались от комментариев
Издание пишет, что страница с уведомлением об увольнении Фарион на сайте политехники доступна только в кэше Google. 24 Канал проверил эту информацию и нашел сообщение об увольнении Фарион на сайте университета.
24 Канал пообщался со специалистами, подтвердившими, что на сайте "Львовской политехники" отображается "обычная новость", а не кэш-версия, как писали в ZAXID.NET.
Можно предположить, что "Львовская политехника" временно убрала сообщение об увольнении Фарион, но затем возобновила новость.
Новость об увольнении есть на сайте политехники / Скриншот сайта университета
В то же время ZAXID.NET информирует, что во львовском университете отказались от комментариев на этот счет.
"Мы не комментируем эту тему", – сказала руководитель прессцентра Наталья Павлишин.
На увольнение отреагировала сама профессорша. Она опубликовала приказ и пожаловалась, что ее якобы уволили без подписи. Фарион заявила, что будет оспаривать увольнение в суде.
Почему уволили Фарион: детали скандала
- Недавно Фарион стала гостей программы "Рандеву с Яниной Соколовой" и критически высказалась об украинских военных, которые общаются на русском. Она сказала, что "категорически не принимает" то, что некоторые военные бригады "Азов" и 3 отдельные штурмовые бригады общаются на русском.
- Высказывания Фарион вызвали дискуссию среди украинцев и в основном вызвали негодование. Омбудсмен Дмитрий Лубинец из-за заявления профессора обратился в полицию, СБУ и Нацсоветы
- Также студенты политехники организовали митинг против Фарион с требованием уволить профессоршу. Сама же Фарион обратилась к Зеленскому, Залужному и Умерову, чтобы те приняли меры "по хамскому поведению заместителя командира 3 ОШБр, майора ВСУ Максима Жорина и начальника штаба бригады "Азов" майора Богдана Кротевича".
- 15 ноября СБУ возбудила уголовное производство против Фарион, а министр образования Оксен Лесной подтвердил, что профессора уволили из "Львовской политехники".
- Также в Украине проверят "5 канал" из-за трансляции программы "Рандеву с Яниной Соколовой".