В десятке самых популярных среди поступающих специальностей до сих пор есть "Маркетинг". В прошлом году выпускники подали на эту специальность почти 25 тысяч заявлений.

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Сколько стоит год обучения на маркетолога в вузах

Среди тех, кто решил стать маркетологом, в 2023 году были популярны такие ЗВО:

- Государственный торгово-экономический университет из Киева получил в прошлом году 1558 заявлений поступающих на специальность "Маркетинг". Для тех, кто поступает сюда в 2024 году, стоимость обучения составляет 42,2 тысячи гривен (+16,9%);

- Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана (1396 заявлений) – 41,8 тысячи гривен (+5%);

- Национальный университет "Львовская политехника" (1348 заявлений) – 36,9 тысячи гривен (+5,1%);

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- Львовский национальный университет имени Ивана Франко (1321 заявление) – 36,42 тысячи гривен (+20,7%);

- Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" (1105 заявлений) – 43,9 тысячи гривен (+10%).

Итак, средняя цена обучения на маркетолога в этих университетах составляет 40,244 тысячи гривен.

Мы также рассказывали, какие специальности самые популярные среди абитуриентов в вузе в этом году. Об этом читайте по ссылке.