У десятці найпопулярніших серед вступників спеціальностей досі є "Маркетинг". Торік випускники подали на цю спеціальність майже 25 тисяч заяв.

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Скільки коштує рік навчання на маркетолога у вишах

Серед тих, хто вирішив стати маркетологом, у 2023 році були популярні такі ЗВО:

• Державний торговельно-економічний університет з Києва отримав торік 1558 заяв вступників на спеціальність "Маркетинг". Для тих, хто вступає сюди у 2024 році, вартість навчання становить 42,2 тисячі гривень (+16,9%);

• Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (1396 заяв) – 41,8 тисячі гривень (+5%);

• Національний університет "Львівська політехніка" (1348 заяв) – 36,9 тисячі гривень (+5,1%);

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• Львівський національний університет імені Івана Франка (1321 заява) – 36,42 тисячі гривень (+20,7%);

• Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" (1105 заяв) – 43,9 тисячі гривень (+10%).

Отже, середня ціна навчання на маркетолога в цих університетах становить 40,244 тисячі гривень.

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