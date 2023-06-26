Как сообщил глава МОН Оксен Лесной, процесс проведения НМТ в условиях войны был не из легких. Почти во время каждой сессии экзамена раздавался сигнал воздушной тревоги, в результате чего некоторые участники не смогли завершить тестирование.

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Скольким участникам помешала воздушная тревога

Как рассказал Лисовой, его сын также был вынужден провести несколько часов в укрытии во время сборки НМТ. К счастью, ему удалось завершить экзамен, но судьба так улыбнулась не всем.

К сожалению, более 500 участников не завершили тестирование из-за длительных воздушных тревог,

– сообщил министр образования.

Также были некоторые сложности технического характера из-за хакерских атак россиян. Справиться удалось с большинством, но не со всеми.

Лисовой сообщил, что все участники НМТ, которые не смогли сдать экзамен по объективным причинам, среди которых продолжительная воздушная тревога, примут участие в дополнительной сессии НМТ. Она начнется уже 11 июля.