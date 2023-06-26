Як повідомив очільник МОН Оксен Лісовий, процес проведення НМТ в умовах війни був не з легких. Майже під час кожної сесії іспиту лунав сигнал повітряної тривоги, внаслідок чого деякі учасники не змогли завершити тестування.

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Скільком учасникам завадила повітряна тривога

Як розповів Лісовий, його син також був змушений провести кілька годин в укритті під час складання НМТ. На щастя, йому вдалося завершити іспит, але доля так усміхнулася не всім.

На жаль, понад 500 учасників не завершили тестування через тривалі повітряні тривоги,

– повідомив міністр освіти.

Також були деякі складнощі технічного характеру через хакерські атаки росіян. Впоратися вдалося з більшістю, але не зі всіма.

Лісовий повідомив, що усі учасники НМТ, які не змогли скласти іспит через об'єктивні причини, серед яких тривала повітряна тривога, візьмуть участь у додатковій сесії НМТ. Вона розпочнеться вже 11 липня.