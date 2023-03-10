Доля общающихся на украинском языке в повседневной жизни выросла до 71% (в 2021 году было 64%). Об этом свидетельствуют результаты опроса "Демократических инициатив имени" Илька Кучерива и "Центра Разумкова".

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В то же время уровень употребления русского языка снизился почти на 10%. Эксперты предполагают, что это может являться эффектом символического отказа. Однако отметим, что исследования не проводились на оккупированных и прифронтовых территориях.

Русский язык до сих пор распространен

Русский язык остается распространенным в повседневном общении в южном и восточном регионах. Но значительная часть русскоязычных пользуются украинским в публичной сфере или при общении с украиноязычным собеседником.



Сколько людей общается на украинском языке / Скриншот

Сохраняется также и разница в языковой практике жителей разных типов населенных пунктов. В частности, в городах юга и востока Украины русский язык повседневного общения до сих пор распространен, в то время как жители поселков и сел в основном украиноязычные.

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Сколько украинцев поддерживает преподавание русского в школах

6% опрошенных украинцев убеждены, что русский нужно изучать больше, чем другие иностранные языки. 3% уверены, что на уровне с украинским.

Социологи уточняют, что по сравнению с 1998 и 2009 годами отношение украинцев к изучению русского языка в школах существенно изменилось.

Сейчас количество людей, считающих, что русский язык нужно вообще исключить из школьных программ, выросло в каждом регионе.

К слову, в Волынском национальном университете имени Леси Украинки разгорелся скандал. Все потому, что одна из преподавательниц, доктор наук Луиза Оляндер, ведет пары на русском языке, что возмущает студентов. Что об этом известно и как отреагировало руководство вуза – читайте здесь.