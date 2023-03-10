Доля общающихся на украинском языке в повседневной жизни выросла до 71% (в 2021 году было 64%). Об этом свидетельствуют результаты опроса "Демократических инициатив имени" Илька Кучерива и "Центра Разумкова".
К теме "По привычке": сколько украинцев поддерживает изъятие российских авторов из школьной программы
В то же время уровень употребления русского языка снизился почти на 10%. Эксперты предполагают, что это может являться эффектом символического отказа. Однако отметим, что исследования не проводились на оккупированных и прифронтовых территориях.
Русский язык до сих пор распространен
Русский язык остается распространенным в повседневном общении в южном и восточном регионах. Но значительная часть русскоязычных пользуются украинским в публичной сфере или при общении с украиноязычным собеседником.
Сколько людей общается на украинском языке / Скриншот
Сохраняется также и разница в языковой практике жителей разных типов населенных пунктов. В частности, в городах юга и востока Украины русский язык повседневного общения до сих пор распространен, в то время как жители поселков и сел в основном украиноязычные.
Сколько украинцев поддерживает преподавание русского в школах
- 6% опрошенных украинцев убеждены, что русский нужно изучать больше, чем другие иностранные языки. 3% уверены, что на уровне с украинским.
- Социологи уточняют, что по сравнению с 1998 и 2009 годами отношение украинцев к изучению русского языка в школах существенно изменилось.
- Сейчас количество людей, считающих, что русский язык нужно вообще исключить из школьных программ, выросло в каждом регионе.
К слову, в Волынском национальном университете имени Леси Украинки разгорелся скандал. Все потому, что одна из преподавательниц, доктор наук Луиза Оляндер, ведет пары на русском языке, что возмущает студентов. Что об этом известно и как отреагировало руководство вуза – читайте здесь.