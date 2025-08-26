Какие рифмованные соответствия можно использовать к выражению "Скучный день до вечера, когда делать нечего", рассказывает 24 Канал, ссылаясь на учительницу украинского языка Светлану Чернышеву.

Какое стихотворное соответствие подходит?

Фразеологизмы – или меткие выражения к различным ситуациям, делают речь интереснее, остроумнее и красочнее – не избегайте их.

И немало выражений известны в русском варианте и их сторонники утверждают, что они интереснее или рифмуются, а украинские – нет.

Однако, украинских высказываний значительно больше, они остроумнее – и рифмованных тоже достаточно. Светлана Чернышева приводит украинские соответствия к известному выражению "скучный день до вечера, когда делать нечего". Выражение означает, что когда тебе нечем заняться, не берешься за дело, то день кажется очень длинным.

В украинской ментальности заложена трудолюбие на пренебрежительное или насмешливое отношение к лентяям. А потому – немалое количество высказываний о труде и лентяях, и рифмованных тоже. Как и высказываний о растениях – травы, цветы и деревья.

Выберите себе один рифмованный аналог высказывания, который нравится больше всего:

День без діла – ніч без сну, нудьга лізе на стіну.

Коли роботи, як кіт наплакав, той час повзе – як равлик зляканий.

Коли сидиш як пень – тоді немилий день.

День до вечора – як рік, коли лінуватися звик.

Нудьга точить як черв'як – без роботи ну ніяк.

Рифмованные соответствия: смотрите видео

Поэтому, не ограничивайтесь только русскими выражениями, просто поинтересуйтесь украинскими аналогами, а они значительно интереснее и роднее. Говорите на украинском!