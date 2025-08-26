Які римовані відповідники можна використати до вислову "Скучний день до вечера, коли делать нечего", розповідає 24 Канал, посилаючись на вчительку української мови Світлану Чернишову.

Який віршований відповідник підходить?

Фразеологізми – чи влучні вислови до різних ситуацій, роблять мовлення цікавішим, дотепнішим та барвистішим – не уникайте їх.

Та чимало висловів відомі у російському варіанті і їх прихильники стверджують, що вони цікавіші чи римуються, а українські – ні.

Однак, українських висловів значно більше, вони дотепніші – і римованих теж достатньо. Світлана Чернишова наводить українські відповідники до відомого вислову "скучний день до вечера, коли делать нечего". Вислів означає, що коли ти не маєш чим зайнятися, не берешся до справи, то день видається дуже довгим.

В українській ментальності закладена працелюбність на зневажливе чи насмішкувате ставлення до ледарів. А тому – чимала кількість висловів про працю та ледарів, і римованих теж. Як і висловів про рослини – трави, квіти та дерева.

Оберіть собі один римований відповідник вислову, який подобається найбільше:

День без діла – ніч без сну, нудьга лізе на стіну.

Коли роботи, як кіт наплакав, той час повзе – як равлик зляканий.

Коли сидиш як пень – тоді немилий день.

День до вечора – як рік, коли лінуватися звик.

Нудьга точить як черв'як – без роботи ну ніяк.

Римовані відповідники: дивіться відео

Тому, не обмежуйтеся лише російськими висловами, просто поцікавтеся українськими відповідниками, а вони значно цікавіші і рідніші. Говоріть українською!