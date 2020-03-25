Состоится ли в 2020 году ВНО: объяснение депутата

Абитуриентам нужно быть готовыми к тому, что календарь может меняться. Это та реальность, с которой никто ничего не может сделать и никто в ней не виноват.

Об этом в прямом эфире на 24 канале рассказала народный депутат Инна Совсун.

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Она объяснила, что понимает, насколько это тяжелый и напряженный момент для абитуриентов. Они должны принять важное решение в жизни насчет университета и карьеры.

Но вместе с тем я хочу, чтобы все помнили, что ВНО – это для всех лучший способ справедливо получить место для обучения в университете. Поэтому иного решения, кроме как провести ВНО, на самом деле нет,

– рассказала Инна Совсун.

"К сожалению, нам нужно быть готовым к тому, что действительно возможны ситуации, когда график внешнего независимого оценивания будет сдвигаться", – добавила Совсун.

Народный депутат обратилась к 11-классникам и их родителям. Она попросила не переживать, учиться и воспринимать это время, как дополнительную возможность сосредоточиться на тех дисциплинах, где им важны результаты. Однако нужно быть готовым к тому, что сроки прохождения ВНО действительно могут быть сдвинуты во времени.

Смотрите прямое включение народного депутата Инны Совсун: