Чи відбудеться у 2020 році ЗНО: пояснення депутатки

Абітурієнтам потрібно бути готовим до того, що календар може змінюватися. Це та реальність, з якою ніхто нічого не може зробити та ніхто в ній не є винним.

Про це у прямому ефірі на 24 каналі розповіла народна депутатка Інна Совсун.

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Вона пояснила, що розуміє наскільки це важкий та напружений момент для абітурієнтів. Вони мають прийняти важливе рішення в житті щодо університету та кар’єри.

Але разом з тим я хочу, щоб всі пам’ятали, що ЗНО – це для всіх найкращий спосіб справедливо отримати місце для навчання в університеті. Тому іншого рішення, окрім як провести ЗНО, насправді немає,

– розповіла Інна Совсун.

"На жаль, нам потрібно бути готовим до того, що дійсно можливі ситуації, коли графік зовнішнього незалежного оцінювання буде зсуватися", – додала Совсун.

Народна депутатка звернулася до 11-класників та їх батьків. Вона попросила не переживати, вчитися й сприймати цей час, як додаткову можливість зосередитися на тих дисциплінах, де їм важливі результати. Проте потрібно бути готовим до того, що терміни складання ЗНО дійсно можуть бути зсунуті в часі.

Дивіться пряме включення народної депутатки Інни Совсун: