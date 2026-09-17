"Спасатель" – как правильно на украинском языке?

17 сентября – день людей, которые первыми приезжают туда, где опасно. Они спасают людей, животных, имущество, тушат пожары и ликвидируют последствия чрезвычайных ситуаций. И называть их на украинском языке следует не "спасателями", потому что мы берем за основу чужое слово. "Спасатель" – русизм, ведь на украинском языке не "спасают".

Интересно! В словарях есть похожее слово – "спаситель", так называют спасателя, иногда в насмешливом контексте. А еще так в христианстве называют основателя веры, который спас человечество, искупив грехи. И здесь важно – слово пишут с заглавной буквы: Спаситель! Еще один случай, где мы встретим корень "спас" – это волшебное слово "спасибо", то есть праславянское "Спаси Бог".

А вот в названии профессии и в современной официальной украинской терминологии следует говорить – рятувальник. Именно такое название мы имеем и в официальном названии праздника – День рятувальника. Это профессиональный праздник работников аварийно-спасательных служб, пожарной охраны и других специалистов, работающих в сфере гражданской защиты. Дата установлена указом Президента Украины в 2008 году.

Открытка ко Дню спасателя / Pinterest

Слово "рятувальник" образовано от глагола "рятувати" – то есть избавлять кого-либо от опасности, беды или сложной ситуации. Именно поэтому его значение легко понять буквально: "рятувальник – той, хто рятує".

В украинском языке есть два близких слова – "рятувальник" и "рятівник". Иногда их употребляют как синонимы, однако между ними есть определенное различие в значении.

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"Рятувальник" чаще всего обозначает человека, для которого спасение других является профессиональной деятельностью:

працівник-рятувальник;

аварійно-рятувальна служба;

команда рятувальників;

рятувальник ДСНС;

пожежник-рятувальник.

А "рятувальник", как объясняет Ольга Багний, имеет более широкое значение – это тот, кто спасает, освобождает, помогает избежать опасности. Поэтому в определенном контексте можно сказать: "рятівник людського життя", "рятівник", "люди-рятівники".

В чем разница между "рятівником" і "рятувальником": смотрите видео от Оли Багний

В День рятівника хочется сказать этим людям самое важное – спасибо за вашу работу. А в речи давайте оставим правильное украинское слово: рятувальник, а не "спасатель".

И пусть в работе этих людей будет как можно меньше опасных вызовов, а в нашем языке – как можно больше своих точных слов.