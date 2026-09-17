"Спасатєль" – як правильно українською?

17 вересня – день людей, які першими приїжджають туди, де небезпечно. Вони рятують людей, тварин, майно, гасять пожежі та ліквідовують наслідки надзвичайних ситуацій. І називати їх українською варто не "спасатєлями", бо ми беремо за основу чуже слово. "Спасатєль" – росіянізм, адже українською не "спасают".

Цікаво! В словниках є схоже слово – "спаситель", так називають рятівника, іноді у насмішливому контексті. А ще так у християнстві називають засновника віри, який урятував людство, спокутавши гріхи. І тут важливо – слово пишуть з великої літери: Спаситель! Ще один випадок, де ми зустрінемо корінь "спас" – це чарівне слово "спасибі", тобто праслов'янське "Спаси Біг".

А от у назві професії та в сучасній офіційній українській термінології слід казати – рятувальник. Саме таку назву маємо і в офіційній назві свята – День рятувальника. Це професійне свято працівників аварійно-рятувальних служб, пожежної охорони та інших фахівців, які працюють у сфері цивільного захисту. Дату встановлено указом Президента України у 2008 році.

Листівка до Дня рятівника / Pinterest

Слово "рятувальник" утворене від дієслова "рятувати" – тобто визволяти когось із небезпеки, біди чи складної ситуації. Саме тому його значення легко зрозуміти буквально: рятувальник – той, хто рятує.

В українській мові є два близькі слова – рятувальник і рятівник. Іноді їх уживають як синоніми, однак між ними є певна відмінність у значенні.

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Рятувальник найчастіше називає людину, для якої порятунок інших є професійною діяльністю:

працівник-рятувальник;

аварійно-рятувальна служба;

команда рятувальників;

рятувальник ДСНС;

пожежник-рятувальник.

А "рятівник", має ширше значення, як пояснює Ольга Багній, – це той, хто рятує, визволяє, допомагає уникнути небезпеки. Тому в певному контексті можна сказати: "рятівник людського життя", "рятівник", "люди-рятівники".

Яка різниця між рятівником і рятувальником: дивіться відео від Олі Багній

У День рятівника хочеться сказати цим людям найважливіше – дякуємо за вашу роботу. А в мовленні залишімо правильне українське слово: рятувальник, а не "спасатєль".

І нехай у роботі цих людей буде якомога менше небезпечних викликів, а в нашій мові – якомога більше своїх точних слів.