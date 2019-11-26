Спроси ребенка о буллинге: образовательный омбудсмен призвал родителей присоединиться к флешмобу
Образовательный омбудсмен Украины Сергей Горбачев призвал родителей не закрывать глаза на проблему буллинга в школе. Чиновник предложил поговорить с ребенком о буллинге, после чего поставить рамку на аватарку в фейсбук.
О желании помочь родителям в борьбе с буллингом Горбачев рассказал на своей странице в фейсбук.
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В течение недели, пока продлится наш флешмоб, Мы ежедневно будем публиковать практические материалы для родителей и учителей на тему предотвращения и противодействия буллингу. Эти материалы будут доступны на нашем сайте постоянно – вы в любой момент можете их использовать,
– рассказал Сергей Горбачев.
По словам чиновника, даже если ребенок не проявляет достаточного интереса к разговору, стоит вернуться к нему через несколько дней.
О том, как поговорить с ребенком о буллинге, можно прочитать по ссылке.
О помощи в противодействии буллингу можно обращаться на горячую линию как родителям так и детям. Просто позвоните по номеру: 0 800 500 225 или 116 111. Линия работает в будни с 12.00 до 16.00.
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Сколько детей в Украине сталкивались с буллингом
- 67% детей в возрасте от 11 до 17 лет сталкивались с буллингом за последние несколько месяцев;
- 24% становились жертвами травли;
- 48% не рассказывали о проблеме никому.