Запитай дитину про булінг: освітній омбудсмен України закликав батьків долучитись до флешмобу

Освітній омбудсмен України Сергій Горбачов закликав батьків не заплющувати очі на проблему булінгу у школі. Посадовець запропонував поговорити з дитиною про булінг, після чого поставити рамку на аватарку у фейсбук.

Про бажання допомогти батькам у боротьбі з булінгом Горбачов розповів на своїй сторінці у фейсбук.

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Протягом тижня, доки триватиме наш флешмоб, ми щодня будемо публікувати практичні матеріали для батьків та вчителів на тему запобігання та протидії булінгу. Ці матеріали будуть доступні на нашому сайті постійно – ви у будь-який момент можете їх використовувати,

– розповів Сергій Горбачов.

За словами посадовця, навіть якщо дитина не виявляє достатньої цікавості до розмови, варто повернутися до неї через кілька днів.

Про те, як поговорити з дитиною про булінг, можна прочитати за посиланням.

Про допомогу в протидії булінгу можна звертатись на гарячу лінію як батькам так і дітям. Просто зателефонуйте за номером: 0 800 500 225 або 116 111. Лінія працює в будні з 12.00 до 16.00.

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