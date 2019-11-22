Булінгу – ні: Олена Зеленська зустрілась з представником ЮНІСЕФ в Україні

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Олена Зеленська візьметься за зміни в харчуванні / Newsmakers

Дружина президента України Олена Зеленська зустрілась з головою представництва ЮНІСЕФ в Україні. Домовились про ще одну робочу зустріч.

Лотта Сільвандер та Олена Зеленська влаштували зустріч з нагоди 30-ї річниці Конвенції ООН, пише офіційний портал президента України.

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Представниця ЮНІСЕФ в Україні вважає, що першочерговою проблемою в школах є булінг. Також Лотта Сільвандер підтримала ініціативу дружини президента про реформу шкільного харчування.

Олена Зеленська та представниця ЮНІСЕФ в Україні зустрінуться ще раз. Наступного разу, вони планують поділитися баченням розв’язання згаданих проблем.

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Що таке ЮНІСЕФ?

  • міжнародна організація, яка захищає права дітей у 190 країн світу;
  • 130 мільйонів доларів організація виділила уряду за весь час роботи в Україні;
  • ЮНІСЕФ відкрив своє представництво в Києві ще в 1997 році.
Автор: Ростислав Струтинський
Теги: Освіта Школа Освіта в Україні Олена Зеленська Дитяче харчування ЮНІСЕФ
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