Булінгу – ні: Олена Зеленська зустрілась з представником ЮНІСЕФ в Україні
Дружина президента України Олена Зеленська зустрілась з головою представництва ЮНІСЕФ в Україні. Домовились про ще одну робочу зустріч.
Лотта Сільвандер та Олена Зеленська влаштували зустріч з нагоди 30-ї річниці Конвенції ООН, пише офіційний портал президента України.
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Представниця ЮНІСЕФ в Україні вважає, що першочерговою проблемою в школах є булінг. Також Лотта Сільвандер підтримала ініціативу дружини президента про реформу шкільного харчування.
Олена Зеленська та представниця ЮНІСЕФ в Україні зустрінуться ще раз. Наступного разу, вони планують поділитися баченням розв’язання згаданих проблем.
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Що таке ЮНІСЕФ?
- міжнародна організація, яка захищає права дітей у 190 країн світу;
- 130 мільйонів доларів організація виділила уряду за весь час роботи в Україні;
- ЮНІСЕФ відкрив своє представництво в Києві ще в 1997 році.