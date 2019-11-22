Буллингу – нет: Елена Зеленская встретилась с представителем ЮНИСЕФ в Украине

Жена президента Украины Елена Зеленская встретилась с главой представительства ЮНИСЕФ в Украине. Договорились о еще одной рабочей встрече.

Лотта Сильвандер и Елена Зеленская устроили встречу по случаю 30-й годовщины Конвенции ООН, пишет официальный портал президента Украины.

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Представительница ЮНИСЕФ в Украине считает, что первоочередной проблемой в школах является буллинг. Также Лотта Сильвандер поддержала инициативу жены президента о реформе школьного питания.

Елена Зеленская и представительница ЮНИСЕФ в Украине встретятся еще раз. В следующий раз они планируют поделиться видением решения упомянутых проблем.

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Что такое ЮНИСЕФ?