Буллингу – нет: Елена Зеленская встретилась с представителем ЮНИСЕФ в Украине
Жена президента Украины Елена Зеленская встретилась с главой представительства ЮНИСЕФ в Украине. Договорились о еще одной рабочей встрече.
Лотта Сильвандер и Елена Зеленская устроили встречу по случаю 30-й годовщины Конвенции ООН, пишет официальный портал президента Украины.
Вам будет интересно: Украино-белорусский клип о буллинге ЛГБТ-детей в школе прославился заграницей: видео
Представительница ЮНИСЕФ в Украине считает, что первоочередной проблемой в школах является буллинг. Также Лотта Сильвандер поддержала инициативу жены президента о реформе школьного питания.
Елена Зеленская и представительница ЮНИСЕФ в Украине встретятся еще раз. В следующий раз они планируют поделиться видением решения упомянутых проблем.
Больше об инициативе первой леди: Контроль за меню и диетологи: Елена Зеленская оценила школьное питание в Японии – фото
Что такое ЮНИСЕФ?
- международная организация, которая защищает права детей в 190 странах мира;
- 130 миллионов долларов организация выделила правительству за все время работы в Украине;
- ЮНИСЕФ открыл свое представительство в Киеве еще в 1997 году.