Учительница украинского языка Светлана Чернышова привела один красноречивый пример. Говорится о жителях Дании, отмечает Образование 24.

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Как правильно назвать на украинском жителей Дании

Учительница отметила, что жителей Дании на украинском правильно называть "данці" и "данки".

И говорят они не на "датском", а "данською мовою"

– отметила она.

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Как красиво на украинском назвать каприз

Учительница Светлана Чернышева также рассказывала об украинских соответствиях к слову "каприз".

Вы можете сказать так:

забаганка;

примха;

вередування;

захтінка.

А если заглянуть в словари, то можно найти еще больше интересных и необычных слов-синонимов. Некоторые из них могут быть диалектизмами или бытовать в разговорной речи.