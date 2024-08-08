Учительница украинского языка Светлана Чернышова привела один красноречивый пример. Говорится о жителях Дании, отмечает Образование 24.
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Как правильно назвать на украинском жителей Дании
Учительница отметила, что жителей Дании на украинском правильно называть "данці" и "данки".
И говорят они не на "датском", а "данською мовою"
– отметила она.
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Как красиво на украинском назвать каприз
Учительница Светлана Чернышева также рассказывала об украинских соответствиях к слову "каприз".
Вы можете сказать так:
- забаганка;
- примха;
- вередування;
- захтінка.
А если заглянуть в словари, то можно найти еще больше интересных и необычных слов-синонимов. Некоторые из них могут быть диалектизмами или бытовать в разговорной речи.