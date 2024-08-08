Учителька української мови Світлана Чернишова навела один промовистий приклад. Мовиться про жителів Данії, зазначає Освіта 24.
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Як правильно назвати українською жителів Данії
Учителька зазначила, що жителів Данії українською правильно називати "данці" та "данки".
І говорять вони не "датською", а данською мовою,
– зазначила вона.
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Як красиво українською назвати каприз
Учителька Світлана Чернишова також розповідала про українські відповідники до слова "каприз".
Ви можете сказати так:
- забаганка;
- примха;
- вередування;
- захтінка.
А якщо заглянути у словники, то можна знайти ще більше цікавих та незвичних слів-синонімів. Окремі з них можуть бути діалектизмами або побутувати у розмовному мовленні.