Не "притормозите на остановке": как правильно на украинском говорить о транспорте
- В этой языковой антисуржиковой подборке объясняем, как правильно на украинском рассказывать о транспорте.
- В частности, заменяем суржиковые слова на литературные соответствия, например, "остановка" на "зупинка".
- Подробнее – в новости.
Украинцы в ежедневном ритме жизни могут иногда или часто употреблять суржик. При этом он "съедает" различные темы.
В частности, языковые покручи можно услышать на тему транспорта. Поэтому 24 канал в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори на украинском правильно" поможет их выявить и избавиться.
Смотрите также Не "горбушка" и "чипсы": как правильно рассказывать о еде на украинском
Как правильно говорить на украинском о транспорте?
У сто двадцатой подборке подскажем, как правильно на украинском общаться о транспорте, в том числе и общественном. При этом уточним, какие суржиковые слова и выражения вы можете слышать и употреблять и расскажем, чем их заменить.
- Битком набитий – вщерть наповнений;
- перегружений – переповнений;
- остановка – зупинка;
- общественний транспорт – громадський транспорт;
- контрольор – контролер.
Интересно! В украинском языке есть слова "вщерть" и "вщент". Доктор филологических наук Александр Пономарив рассказывал об этих словах, близкие звучанием, но разные значением, то есть паронимы. Их часто путают и употребляют друг вместо друга.
Наречие "ущент" или "вщент" означает "окончательно", "до конца", "без остатка". "Ущерть" – "вщерть" – это "полностью", "до самого верха", "по самые края",
– уточнял языковед.
"Шофер" и "водій"
Слово "шофер", на первый взгляд, может показаться суржиковым. Однако это не так. Учительница украинского языка и литературы Ольга Кравченко в видео на YouTube объяснила разницу между этими словами. Говорит, что часто язык "водитель" и "шофЕр" употребляются как равнозначные. Относительно разницы – слово "водій" имеет древнее происхождение и более широкое значение в современном украинском языке.
Основное значение слова водитель в современном украинском языке – человек, прошедший специальную подготовку и управляющий автомобилем, автобусом, троллейбусом, трамваем и т.д,
– отмечает педагог.
Слово "шофер" имеет другое происхождение и более узкое значение. Это водитель автомобиля. Слово попало в украинский язык из французского и всегда употребляется с ударением на втором слоге.
- Закомростіровати – закомпостувати;
- тролєйбус – тролейбус;
- удобне місце – зручне місце;
- слідуюча зупинка – наступна зупинка;
- автобус по заказу – автобус на замовлення.
Смотрите также Зимой или зимой: как правильно на украинском рассказать о холодной поре
"Ждати" і "чекати"
Слово "ждати" также может показаться суржиковым. Однако так не является. Учительница украинского языка Светлана Чернышева акцентировала, что не все слова, которые схожи с русскими, являются суржиковыми.
Это касается и слова "ждати". Оно происходит от праславянского, родственное с литовским и латвийским. Упоминается в фольклоре и произведениях Стельмаха, Симоненко, Шевченко, Костенко. Итак, слова "ждати" и "чекати" – это синонимы и можно употреблять и то, и то,
– объяснила педагог.
Білєт – білет, квиток;
Слова "білет" и "квиток" также есть в нашем языке. А вот слово "білєт" – суржиковое. Ресурс Ukr-mova.in.ua рассказывает, какая разница между этими словами.
Білет – карточка с вопросами для тех, кто сдает экзамен или зачет; ценные бумаги.
- Квиток – документ, который удостоверяет принадлежность к организации; купленная карточка, дающая право проезда, посещения музея и тому подобное.
"Білет" и "квиток" / Ukr-mova.in.ua
- Двері закриваються – двері зачиняються;
- лишній квиток – зайвий квиток;
- проходіть – проходьте;
- притормозіть – пригальмуйте;
- їде до желізно-дорожнього вокзала – їде до залізничного вокзалу;
- давайте зупинимося тут – зупинімось тут;
- річний транспорт – річковий транспорт.
Смотрите также Не говорите "капучино" и "эспрессо": как по-русски правильно называть напитки
"Поїзд" і "потяг"
Многие украинцы могут также избегать слова "поїзд", потому что считают его калькой с русского. Поэтому они употребляют слово "потяг". Учительница украинского языка Светлана Чернышева рассказала, какая разница между этими словами.
"Поїзд" – это ряд соединенных между собой железнодорожных вагонов, движущихся с помощью локомотива.
Зато слово "потяг", по данным словаря, имеет несколько значений. В частности:
- настоятельное стремление к чему-либо, сильная внутренняя потребность делать что-то, быть где-то;
- большая заинтересованность чем-либо;
- усиленная, непреодолимая склонность к кому-либо, настоятельная потребность общаться с определенным лицом;
- поезд (устаревшее).
Учитель и языковед Александр Авраменко отмечает, что "потяг" и "поїзд" являются синонимами. Их можно употреблять по своему усмотрению. Все же в украинском языке более распространенным является слово "поїзд". Также он советует говорить, что посадка "триває", а не "продолжается".
- посадка продовжується – посадка триває;
- полка – поличка;
- подорожуючий – подорожній, мандрівник;
- пасок безпеки – ремінь безпеки.
"Машина" і "автомобіль"
Эти слова также имеют различия. Если взглянуть в Словаре украинского языка, то видим, какие именно.
"Автомобіль" – это самоходная машина с двигателем внутреннего сгорания для перевозки пассажиров и грузов по безрельсовым дорогам.
Слово "машина" вместо этого имеет несколько значений:
Механизм или комплекс механизмов, предназначенный для выполнения полезной работы путем преобразования одного вида энергии в другой.
Переносное значение об организации, учреждение, порядок и т.д., как механизм, обеспечивают бесперебойную работу кого-то, чего-то.
Транспортное средство (автомобиль, танк, самолет и т.д.), что движется благодаря какому-то механизму.
Смотрите также Не чипсы, газировка, американо, латте: как грамотно рассказать о своем перекусе на украинском
Читайте другие подборки на эту тему:
- Забываем суржиковые названия: как правильно называть разные виды цветов на украинском.
- Не вилка, стакан, половник и терка: как правильно называть кухонные принадлежности на украинском языке.
- Это вам не "город": как красиво и правильно рассказать о своем городе правильно рассказать о своем городе.