Третьеклассник стал жертвой буллинга от родительского комитета: подробности

На Волыни родительский комитет преследовал ученика третьего класса за то, что его родители отказались сдать деньги в фонд класса.

Информация о буллинге в лицее №3 города Луцка накануне появилась в социальных сетях. Согласно сообщениям, травля ученика началось после того, как родители отказались сдать деньги в родительский комитет, сообщает Униан.

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По словам матери мальчика Инны Назаревич, скандал разгорелся из-за чашки. Оказалось, что подарки были куплены для всех, кроме ее сына. После этого ученика сделали "белой вороной" в классе и всячески его дискриминировали.

Самое страшное, что учитель сам допустил это (буллинг),

– сказала мать мальчика.

К тому же, как уверяет мать, на нужды сына деньги сдают регулярно.

На основании полученной информации инспекторы полиции планируют провести расследование.

Явление буллинга в украинских школах не новое / инфографика 24 канала

Что грозит обидчикам за буллинг?

Согласно украинскому законодательству, за буллинг предусмотрен штраф: