Цькування не було: інформація про булінг третьокласника не підтвердилась

Інформація, яка напередодні з'явилась у соціальних мережах, що в ліцеї №3 міста Луцька цькували учня третього класу за те що його батьки відмовились здати гроші в батьківський комітет виявилась неправдивою.

Батьківський комітет насправді не цькував школяра за відмову батьків здати гроші в фонд класу, повідомляє поліція Волині

Вам буде цікаво: У Запоріжжі банда школярок жорстоко побила 13-річну дівчину: нові подробиці інциденту

Раніше ЗМІ повідомили, що скандал розгорівся через чашку. За словами матері хлопчика Інни Назаревич, подарунки були куплені для всіх, крім її сина. Після цього учня зробили "білою вороною" в класі й всіляко його дискримінували. Мати хлопчика запевняла, що гроші на потреби сина вона здавала регулярно.

Інна Назаревич написала пост у Фейсбуці про прикрий випадок, який стався з її сином. В результаті справою зацікавились правоохоронці.

Тоді до школи прибули працівники поліції, які у присутності педагогів та представників батьківського комітету провели бесіду з матір'ю. Інспектори спростували факт булінгу. Мати хлопчика з офіційною заявою до органів поліції не зверталась.



Явище булінгу в українських школах не нове / Інфографіка 24 каналу

Що загрожує у випадку булінгу?

Згідно з українським законодавством, за булінг передбачений штраф: