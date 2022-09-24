Четкого перечня, что положить в тревожный рюкзак школьника, нет. Есть только рекомендации. При этом этот чемодан время от времени нужно обновлять. Особенно сейчас, когда на улице гораздо холоднее.

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Что должно быть в тревожном чемоданчике школьника

В патрульной полиции Украины напоминают родителям, что в рюкзаке ребенка должны быть:

бутылка чистой воды;

питательные батончики, снеки;

заметка от родителей, в которой указаны ФИО ребенка, контактные данные родителей и ближних родственников (имена, телефоны, адреса);

телефон (по возможности) + зарядное устройство + павербанк;

индивидуальный набор необходимых лекарств (запас на несколько дней);

комплект сменного белья и одежды;

любимая игрушка или вещь.

При этом родителям советуют не перегружать рюкзак школьника. Так, следует все необходимые вещи на время тревоги хранить в школе, если это позволяет администрация.

Что должно быть у ребенка с собой в укрытии

Во время, когда температура на улице резко снижается, родителям следует позаботиться о том, чтобы у ребенка по возможности был в школе теплый плед. Учитель также должен позаботиться и о термоодеялах в укрытиях для класса. Если в укрытии будет достаточно холодно, ребенок также должен выпить горячий чай. Если этого не обеспечит учебное заведение, родители могут дать своему школьнику в рюкзак термос.

Однако стоит позаботиться о том, чтобы на случай тревоги у ребенка в укрытии была еда, вода, средства гигиены, одеяла, фонарики, универсальная аптечка и т.д.

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Содержимое эвакуационного рюкзака для класса

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев информировал, что учитель тоже должен подготовить свой тревожный чемодан для детей. Ведь неизвестно, сколько детям придется находиться в укрытии и в какое укрытие при разных условиях они могут попасть.

Такой рюкзак для класса/группы должен быть яркого цвета (красный, оранжевый) и может содержать:

несколько чистых листов бумаги;

ручку, карандаш;

блокнот с твердым переплетом;

фонарик(и) и дополнительные батарейки;

аптечку;

маленькое радио на батарейках + батарейки;

свисток;

воду, стаканчики;

термоодеяла (чтобы уберечься от холода);

несколько пачек больших мусорных пакетов;

2-3 маркера;

несколько виниловых перчаток;

веревку;

маски для всех детей;

скотч и ножницы;

ведро (желательно складное, вместо туалета);

туалетная бумага или рулон бумажных полотенец

влажные салфетки;

раскладную клеенку для обеспечения приватности во время посещения самодельного туалета;

энергетические батончики для всех детей класса/группы.

Как правильно укладывать вещи в тревожный чемоданчик

Чтобы защитить содержимое тревожного рюкзака от влаги – используйте вакуумные пакеты с зажимом. Также перед укладкой вещи можно упаковать в обычные полиэтиленовые пакеты, обмотав их скотчем.

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